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螞蟻提自律準則 不融資未成年人

記者蔡敏姿／綜合報導

螞蟻集團12日公布數位金融平台自律準則，不對未成年人放貸，不對償還能力低或年輕群體發放超出基本生活所需的額度。以及防範小額信貸資金流入股市、房市等。

中國官方曾要求網路金融公司應接受監管，並提及房市泡沫化問題。

快科技報導，自律準則要求螞蟻理財平台打擊誘導性營銷，加強風險提示和投資者適當性管理；小微商家貸款平台應當積極引導用戶合理使用資金，防範小微信貸資金流入股市、房市等。

內容由理財、保險、消費信貸、小微經營者貸款和芝麻信用等五大平台組成，並明確機構准入、消費者權益保護、數據隱私保護、金融消費安全教育，和平台治理等環節的責任。

螞蟻集團首席法務官周志峰表示，做負責任的數位金融平台，不僅要把合規經營、防範風險、保護消費者合法權益作為底線和生命線，還應該充分考慮平台的倫理責任和社會責任，推動金融科技朝著更健康、更包容的方向發展。

中國官方於去年11月叫停螞蟻集團預估市值高達3000億美元的首次公開募股，隨後螞蟻集團被要求整改，官方也開始對網路金融祭出一連串的監管措施。

中國銀保監會主席郭樹清本月初在記者會中，談到網路金融公司時，指銀保監會並無限制發展金融業務，但強調需要遵循相應的規範法規，不能有特殊例外。而房地產的泡沫化問題，是金融體系最大的灰犀牛。

螞蟻集團通過數位金融平台聯合中國全國金融機構，面向消費者提供網路保險、小微經營者貸款、數位消費信貸、在線理財、信用科技服務。目前，中國已有100家銀行、90家保險機構、170家資管機構入駐平台，累計為超過5億用戶、超過3000萬小微經營者提供服務。

AI財經報導，去年12月，一些網友在社群媒體上發文截圖，表示自己的花唄額度被降低，還有的網友反饋額度被降到人民幣3000元以下。螞蟻集團於當年12月23日回覆，花唄近期正在調整部分年輕用戶的額度，倡導更理性的消費習慣。

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