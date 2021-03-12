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被美列匯率操縱國 台灣央行：暫無影響

記者沈婉玉／台北11日電

根據美國判定匯率操縱國的三項標準，台灣均已達標，中央銀行總裁楊金龍表示，即使4月被列入匯率操縱國，目前不會有影響，不需太過擔心，未來就看雙方協商情況。他強調，美中貿易及疫情是特殊情況，「這不是匯率的問題，是對商品需求，跟匯率沒有關係」。用常態性的三個標準來衡量非常時期，不太適合。

美國財政部每年發布二次匯率報告，最新報告預計將於4月發布。根據美國財政部的檢視標準，去年台灣將觸及對美貿易出超逾200億美元、經常帳順差對GDP比率逾2%及淨買匯對GDP比率逾2%的三項檢視標準。

若被美列為匯率操縱國，楊金龍表示，雙方會先進行磋商，之後觀察一年，若仍無美方滿意的實質進展，美方就可能進行制裁。制裁措施包括禁止提供融資、禁止採購產品及服務、指示IMF監督及重談貿易協議等，就台灣來說，最有可能是透過懲罰性關稅措施來制裁。

楊金龍表示，台灣去年對美出超會擴大，主要是因美中貿易及科技爭端的轉單效應、美國強化資安防護及疫情，導致美國對台灣資通訊及視聽產品需求大幅增加，不是因為台灣在匯率上有優勢。對美出超是來自美國的需求，若要限縮，「我們就不要賣給你」。

再者，在疫情衝擊下，各主要經濟體去年採行極寬鬆的貨幣政策，其外溢效果導致鉅額資金流入小型開放經濟體，「是我們的挑戰」。因此，不只是台灣，包括瑞士、新加坡、香港等小型開放經濟體多透過調節匯市，且規模更大。

楊金龍表示，小型開放經濟體的匯率干預，與他國實施量化寬鬆（QE）相同，都是為達成各自央行法定職責的重要貨幣政策工具。美國聯準會本於職責實施QE，我央行也基於法定職責，必須介入市場，維持市場秩序。

貿易帳失衡無法單靠匯率調整來解決，楊金龍解釋，隨全球價值鏈興起，台灣等以中間財出口為主的國家，匯率對貿易的影響弱化。跨境資本移動已成為決定匯率的主要因素，若要以匯率做為貿易失衡的調整工具將更為困難。

楊金龍表示，台美間存有緊密且互利的雙邊貿易關係，且在半導體等科技供應鏈上為重要戰略夥伴，此非匯率報告三項檢視標準所能衡量。長期以來，央行與美國財政部保持暢通的溝通管道，基於美中貿易爭端及疫情期間屬特殊情況，央行將向美方反映。

楊金龍強調，對新台幣匯價沒有所謂的「防線」，重點是不能讓外匯市場失去功能，而非升或貶。由於市場反映長天期美債殖利率變化，最近美元已稍微轉強，匯市已接近供需平衡，這是好現象。

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