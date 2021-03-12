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中美半導體業啟動對話機制 台廠「去美化」轉單效應打折扣

記者戴瑞芬／綜合報導
中國半導體行業協會官網宣布，「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」正式成立。圖為上月在上海舉辦的世界移動通信大會上，觀眾在參觀一組芯片。(新華社)
中國半導體行業協會官網宣布，「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」正式成立。圖為上月在上海舉辦的世界移動通信大會上，觀眾在參觀一組芯片。(新華社)

中國半導體行業協會官網宣布，「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」11日正式成立，兩國半導體行業協會將建立及時溝通的訊息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等政策，並透過對話與合作，解決雙方半導體業關切的問題。

時值美中貿易戰將滿三周年前夕，兩國半導體行業啟動新對話機制，業界關注是否意味美方對中國半導體業態度軟化。

一旦美方對中國半導體業管制鬆綁，台廠原本享有的陸廠「去美化」轉單效應將大打折扣，包括聯發科、聯詠、世芯-KY、晶心科等高價IC設計族群將受影響。

尤其美國總統拜登1月上任以來，中國半導體業界便對拜登政府鬆綁先前由川普訂下、打壓陸半導體產業的政策充滿期待。上周美國商務部宣布解禁中芯國際成熟製程，如今業界再釋出善意和解的風向，市場密切關注美國對中國高科技管制、晶片斷供的局面是否因此出現轉圜。

目前中國半導體行業協會理事長為中芯國際董事長周子學，華為技術副董事長徐直軍是副理事長。而華為、中芯正是被美國科技制裁、技術管制的黑名單中，供應鏈斷衝擊最大的企業。

在此之前，美中半導體產業界的交流大多透過世界半導體理事會進行。而世界半導體理事會成員主要包括台灣、歐洲、日本、韓國和美國。這次美中兩國半導體業自行搭橋，預料將可更深度交流。

中國半導體行業協會在聲明中提到，美中兩國半導體產業協會成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，是希望加強溝通交流，促進更深層次的相互理解和信任。根據磋商結果，雙方協會將各自委派十家半導體會員公司參加工作組，各自分享相關信息並進行對話，雙方協會將負責工作組的具體組織工作。

工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。根據雙方共同關注的領域，工作組將探討出相應的對策建議，並確定需要進一步研究的內容。

今年的工作組會議將在線上舉行，今後視疫情緩解情況，將召開面對面會議。

第一財經報導，賽迪顧問副總裁李珂表示，「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」的成立，將可緩解中國目前半導體發展滯後的困局，美中兩國可由多邊多議題協商，提升為雙邊特定議題的協商，有助於兩國半導體產業更好交流合作。

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