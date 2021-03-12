蘋果汽車 大黑馬鴻海有望代工

蘋果（Apple）與品牌車廠洽商合作打造Apple Car遇到瓶頸，外電點名，鴻海集團以及加拿大汽車零配件廠麥格納（Magna）集團，最有機會與蘋果合作。（路透）

彭博資訊報導，隨著蘋果 規畫進軍汽車 市場，且在與一些知名汽車廠協商陷入僵局之後，如今可能會採取類似過往新產品的策略，也就是與代工業者合作，而鴻海 集團、加拿大汽車零件大廠麥格納（Magna）正是兩大可能合作對象。

報導指出，蘋果要生產汽車主要有三大選擇，一是與現有汽車製造商合作，二是建立自己的製造廠，第三則是與鴻海或Magna等代工業者合作。

然而，蘋果在與現代汽車等汽車製造商的協商並不順利。

若蘋果與車廠合作，蘋果會開發車用自駕系統、自行設計內裝與外觀，只把組裝生產部分留給合作車廠，這代表合作車廠須放棄自己的品牌，淪為一家新競爭同業的合約代工業者。

彭博資訊指出，蘋果為了「利潤」，將不會自建工廠生產汽車，且蘋果有一套推出新產品的習慣做法，也就是自行設計、把零件與組裝業務委外生產。

產業人士說，這也是鴻海與Magna現在會是爭搶蘋果汽車代工合約兩大黑馬的原因。

鴻海集團去年10月推出電動車底盤和軟體平台，上月又宣布將為新創公司Fisker組裝電動車，組裝量為每年超過25萬輛。一名蘋果員工透露，鴻海集團習慣讓蘋果工程師指導怎麼做，且其工廠也已充滿蘋果所設計的設備。

Magna和蘋果也有歷史淵源。當蘋果五年前設定跨足汽車領域的路線時，雙方曾討論過合作生產蘋果車。Magna的優勢在於擁有更多生產汽車的晶片，包括為BMW、戴姆勒和Jaguar Land Rover生產高級車款。

蘋果和多家車廠的協商近月來已經停滯，包括現代汽車和起亞汽車證實與蘋果的談判破局，蘋果自駕車團隊與法拉利代表去年協商後，似乎沒有進展。日產汽車2月也說沒有參與蘋果的協商。

高盛分析師最近表示，汽車業的利潤比蘋果當前模式還低。CarLab顧問公司總裁諾寶認為，蘋果更可能找代工業者生產汽車，若蘋果與現有車廠合作，將出現「權力爭奪」情況，因為雙邊都習慣緊緊掌控自己的供應鏈。