中芯國際14奈米製程工藝產品良率 追上台積電

市場消息傳出，中芯國際14奈米製程工藝產品良率已追平台積電 同等工藝，水準達約90%-95%。目前中芯國際各製程產能滿載，部分成熟工藝訂單已排至2022年。

不過，外界分析，台積電14奈米的製程已經在2014年商業化，中芯14奈米製程大約落後台積電六年，市場上絕大多數中高端晶片 目前採14奈米製程，特別是工業、汽車 、物聯網等，主要用於中高端AP╱SoC、GPU、礦機ASIC、FPGA、汽車半導體製造等。

陸媒選股寶引述供應鏈消息稱，中芯國際14奈米製程工藝產品良率已追平台積電同等工藝，水準達約90%-95%。受此消息影響，中芯10日股價一度大漲2%。

根據中芯國際官網，14奈米為先進邏輯技術，28奈米及以上為成熟邏輯技術。公司2020年第4季財報顯示，該公司14/28奈米工藝占比為5%，40/45奈米和55/65奈米工藝的占比接近50%。

此前，中芯國際聯席CEO梁孟松曾透露，中芯國際的28奈米、14奈米、12奈米、N+1等技術均已進入規模量產，7奈米技術開發已經完成，今年4月可以進入風險量產，5奈米、3奈米最關鍵、也是最艱巨的八大項技術也已經有序展開，只等EUV極紫外光刻機到來，就可以進入全面開發階段。