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3標準達標… 台灣被美國列匯率操縱國 風險急升

記者陳美君、編譯林聰毅／綜合報導
路透報導，台灣央行去年干預外匯金額大幅增加，升高了被列為貨幣操縱國風險。（路透）
路透報導，台灣央行去年干預外匯金額大幅增加，升高了被列為貨幣操縱國風險。（路透）

台灣中央銀行總裁楊金龍11日赴立法院財委會報告，提前出爐的書面報告顯示，央行去年下半年及去年全年淨買匯金額分別為352億美元、391億美元，去年淨買匯占國內生產毛額（GDP）比重達5.84%，意即美國匯率操縱三項標準，台灣已全數達標，被美國列為匯率操縱國風險急速升高。

路透報導，台灣央行去年外匯干預支出大增，可能被貼上匯率操縱國的標籤。

美國財政部半年一度的匯率報告，對匯率操縱設三項指標，前兩項台灣早已超限，僅存最後一項：「匯率干預金額占GDP比重超過2%」。央行10日出爐報告顯示，央行去年淨買匯金額不只超過2%，甚至還逼近6%。

財經官員分析，央行會與美國財政部持續溝通，因去年國際間爆發許多重大事件，台灣三項標準全數達標，並非全是匯率因素，而是貿易戰、疫情及美國無限量QE下造成的外溢效果，「我們（台灣）是被這些因素影響，而不是主動影響匯率」。

央行表示，去年3月來，主要經濟體為因應疫情衝擊，採取擴張性財政及超寬鬆貨幣政策，加以國內防疫表現及經濟基本面較佳且貿易出超擴大、台商回台投資的資金回流，均影響國內匯率走勢。特別是去年11月及12 月國際美元持續走弱，同時外資匯入金額大增，國內匯市有失序之虞。

為防止國內匯市美元供需嚴重失衡，避免其負面效應外溢至實體經濟面，央行去年11月及12月加大匯市調節力道，去年下半年及全年淨買匯金額分別為352億美元、391億美元。2019年底至2021年3月8日，新台幣對美元升值約6.4%，與其他貨幣相比，匯率相對穩定。

央行強調，近年美國聯準會採行QE所產生資金外溢效果．巨額資金流入小型開放經濟體，使其外匯市場穩定面臨挑戰，這些經濟體須積極調節匯市，以維持金融穩定，這是央行職責，除台灣外，瑞士、新加坡及香港等經濟體央行的淨買匯金額均大幅增加。

去年12月，美國財政部在匯率報告中，將台灣、泰國和印度新增列入匯率操縱國觀察名單。美國認定匯率操縱國的三項標準是：與美國的雙邊貿易順差超過200億美元、經常帳順差超過GDP的2%，及匯率干預金額占GDP的比重超過2%，符合這三項條件會被認定為匯率操縱國。

匯率 央行 美國

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