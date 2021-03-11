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豬肉價下降…中國「偽通縮」 2月CPI連2月下滑

記者蔡敏姿／綜合報導
2月CPI年減0.2%，主要原因是豬肉價格大跌14.9%。（新華社）
2月CPI年減0.2%，主要原因是豬肉價格大跌14.9%。（新華社）

受春節晚一個月、高基期、豬肉價格下降等影響，中國國家統計局10日公布2月消費者物價指數（CPI）年減0.2%，連續第二個月負增長的「偽通縮」；同時，需求改善及能源等大宗商品價格漲勢，帶動2月工業生產物價指數（PPI）年漲1.7%，漲幅創27個月高點。

第一財經報導，2月CPI年降0.2%，連兩月負成長。PPI年漲1.7%，優於預期，攀至2018年11月以來最高。隨著全球經濟逐漸復甦，分析預估，CPI與PPI將繼續改善，通貨膨脹壓力低，無礙中國貨幣政策。今年中國將通貨膨脹目標定在3%左右，也是給貨幣政策和宏觀政策留有一定空間。

路透報導，上海證券宏觀分析師胡月曉指出，CPI在去年基期高（疫情封城致物價高漲）的情況下造成「偽通縮」，但受到海外流動性氾濫影響，大宗商品價格走高，影響PPI迅速回升，未來將導致物價上漲。

光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，從趨勢看，3月中國CPI將重返正成長，但物價趨勢溫和，主要是需求追趕供給產出，農產品及民生必需品供應有保障，生豬供需關係持續改善及防疫常態化下，服務業等行業復甦仍有過程。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，在2月CPI年減0.2%中，去年價格變動的翹尾影響約為負1.8個百分點，新漲價影響約為1.6個百分點。食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降14.9%，降幅比1月擴大11個百分點。

受惠於需求改善、能源商品價格和基數效應的帶動，2月PPI年增幅衝高；考慮到今年經濟穩步復甦，實體進入主動補庫存時期，分析預計，PPI後續上行動力仍強。

去年因為疫情，市場預期比較悲觀，在經濟復甦趨勢不是特別明顯的時候PPI快速下滑，而今年經濟將穩步復甦。

在疫苗接種加快，加上美國紓困政策順利推進下，市場對全球經濟復甦較樂觀。大宗商品在2月迎來一波上漲，受此影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業和石油、煤炭及其他燃料加工業等行業的2月價格也上漲。

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