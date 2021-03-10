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鴻海威州投資被控違約案 遭法院駁回

記者蕭君暉／台北10日電

外電報導，美國威斯康辛州一起針對鴻海的訴訟，指稱鴻海違反合約條件，未在當地東南部興建10.5代液晶面板製造廠一案，已遭法院駁回。

鴻海9日表示，根據公司政策，不會對過去或現在正進行的法律事項進行評論；但是，鴻海將持續根據地方發展協議履行財務義務，並自豪是蒙特普萊森村與拉辛郡的最大納稅者。

同時，拉辛郡與蒙特普萊森村也發表聯合聲明指出，很高興見到此一問題在很短的時間內便得以解決，希望未來雙方在威州科技園區發展上，能繼續有新進展並建立合作夥伴關係。

美國媒體URBAN MILWAUKEE報導，威州喀里多尼亞村居民辛茲，和辛茲房地產開發公司，於上個月向拉辛郡巡迴法院提告，指出鴻海未在威州東南部如議定合約般，興建10.5代液晶面板製造廠；同時，鴻海在當地徵聘的員工，以及對拉辛郡當地投資，皆未符合合約內容。而拉辛郡與蒙特普萊森村（Village of Mount Pleasant）為了鴻海的投資，前期已砸下數億美元為設廠工程做好準備。

密爾瓦基哨兵日報（Milwaukee JournalSentinel ）報導，訴訟本月5日已遭駁回。

隨著鴻海威州投資案持續進行，未來鴻海來自美國廠的營收可望增加。外資9日也發布報告表示，由於季節性因素和新款平板電腦的推出，預計鴻海第2季營收將比第1季度下降僅1％、但年增16％。外資指出，鴻海在長期發展上，掌握電動車契機，同時持續改善目前投資界最重視的ESG指標，這兩大因素之下，調升今年獲利預估3%。

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