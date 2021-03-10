因為兩會！中國國家隊進場 護盤股匯市

正在北京舉行的中國兩會，將審查通過十四五規劃和2035年遠景目標，為未來5至15年經濟發展擘畫藍圖。圖為民眾路經北京商務區的「牛年」裝置藝飾。（美聯社）

中國 正召開全國兩會 ，政協和人大將於10、11日閉幕。多日下跌的股匯市傳出中國國家隊9日進場護盤，在岸人民幣匯價午盤止跌反漲，9日下午收盤6.5180，較上一交易日升值53點；滬深兩市一度由黑翻紅，但滬指收盤仍跌1.8%。彭博資訊引述知情人士稱，中國政府相關資金昨日上午進場護盤，是為了在全國兩會期間避免市場短期出現較大波動，以維護市場穩定。具指標性的A股股王貴州茅台一度由黑翻紅站上人民幣2000元整數關卡，但收盤仍下跌1.1%，收在人民幣1936元，今年最低價。

離岸人民幣市場也跟著在岸人民幣反彈，先後收復6.56和6.55兩個關口。

受到美元指數走高影響，人民幣對美元匯率 昨日中間價6.5338，較前一交易日下調543個基點，貶值至1月4日以來的兩個月最低，單日貶幅創2018年7月20日以來近三年最大。

銀行外匯交易員表示，官方指導的中間價大幅走低繼續壓低了即期匯率，如果美元指數繼續上漲，人民幣匯率還會面對進一步調整的壓力。

中國證券報報導，在岸人民幣已連續三周貶值，值得注意的是，在人民幣對美元匯率貶值同時，人民幣對歐元、日圓等貨幣匯率仍在升值。可見，本輪人民幣對美元貶值主要源於美元走強。

這是否意味美元強勢將捲土重來？明明債券研究團隊表示，後續若美元反彈幅度加大，仍將對人民幣形成貶值壓力。但當前人民幣匯率較為穩定、出口需求仍較強的背景下，企業結匯需求或給予人民幣匯率一定支撐。後續人民幣匯率可能呈現震盪走勢。

市場人士稱，美債收益率上行帶動美元指數大漲，人民幣匯率隨之進入反向波動，近期美元升值幅度明顯大於人民幣兌美元貶值幅度，近期人民幣貶值壓力較大。

在中間價出爐後，在岸人民幣即期匯率9日以6.5350開盤，隨後跌破6.54關口，盤中一度貶至6.5445，創今年來最低，也就是說，今年以來人民幣對美元即期匯率的全部升幅一度全部抹去，回到2020年底匯率水準。