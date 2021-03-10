中國電動車3巨頭 將赴港上市

在美國掛牌的中概股再掀回流潮。圖為蔚來汽車。（路透）

在美國掛牌的中概股再掀回流潮，路透援引知情人士報導，中國 電動汽車 三巨頭─蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車，計畫最快今年在香港 上市，三家公司合計籌資金額將達到50億美元。

路透報導，這三家中國電動汽車製造商希望利用靠近本土的投資者群體，籌集資金支持業務成長。三家公司已與顧問接洽上市事宜，擬在港擴大發行5%的股本，最快可能今年中啟動上市交易。這些公司希望抓住亞洲潛在投資者不斷增長的需求。

對此，蔚來、小鵬和理想汽車均不予置評。

消息指出，這三家正努力籌集新資金，以擴大技術和銷售網路，與競爭對手在中國這個全球最大的電動汽車市場展開較量。

汽車業者表示，2021年對於電動汽車生產商來說是搶攻市占率的關鍵一年，預計中國今年新能源汽車銷量較去年大增近40%至180萬輛。

隨著中美間政治緊張形勢升溫，一些紐約掛牌的陸企尋求在更靠近中國市場的地方上市。據港股上市規則，想在香港第二上市的發行人，必須在另一個合格的交易所擁有至少兩個財年的良好監管合規記錄。

有消息稱，去年中在美上市的小鵬汽車和理想汽車可能會選擇在香港進行雙重主要上市（Dual Primary Listing）。據雙重主要上市規則，上市公司需同時遵守香港和第二個交易所的全部交易所規則，但不需滿足上述兩年監管合規的要求。

此外，還傳出小鵬汽車考慮在上海科創板第三上市。其總裁顧宏地上周被問及本土上市計畫時表示，長期來看，對於像小鵬這種面向消費者的公司來說，與中國資本市場和境內投資者建立聯繫是有幫助的。他沒有評論香港上市計畫。