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8年首見 中國政府報告未提新能源車

記者李仲維／綜合報導

中國國務院總理李克強在政府工作報告中，八年來首次沒有提及新能源汽車，官媒分析，這意味官方對新能源汽車前端的引導和扶持基本已達預定目標。

21世紀經濟報導，新能源汽車業從2014年開始，年年在政府工作報告中被提及，2014年也被稱為「新能源車元年」。

但在今年的政府工作報告中，連續七年被寫入政府工作報告的新能源汽車一詞今年未被單獨提及，但與新能源汽車相關的停車場、充電樁、換電站、動力電池回收等，均出現在報告中。

中國科技部旗下科技日報發文分析，今年政府工作報告中找不到新能源汽車，這意味官方對新能源汽車前端的引導和扶持基本已達預定目標，新能源汽車發展將從「造車」的初級階段，進入市場錘煉的新層面。

文章分析，今年政府工作報告指向與新能源汽車發展息息相關的縱深結構，傳達疏通汽車消費後市場基礎設施建設瓶頸，提升消費者選購新能源車信心的關鍵訊息。

乘聯會秘書長崔東樹也認為，從今年政府工作報告來看，汽車行業進入平穩發展期，汽車消費是政策支持的重點，新能源車的發展進入市場化軌道，新能源汽車沒有被專門提及，這也是很好的事情。

汽車 中國 國務院

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