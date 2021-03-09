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華為無線設備 全球市占下滑

編譯中心／綜合8日電
華為去年在中國以外的全球市場市占下滑。（路透）
華為去年在中國以外的全球市場市占下滑。（路透）

最新調查顯示，華為去年在中國以外的全球市場市占，遭西方競爭對手蠶食，顯示美國對華為採取的行動開始產生衝擊。

產業研究集團Dell'Oro的數據顯示，華為2020年在中國以外的全球無線設備營收市占率，下滑2個百分點至20%左右，排名仍為第三，落後競爭對手愛立信和諾基亞。

愛立信不計中國的全球市場市占率提高2個百分點至約35%，更加鞏固領先優勢。諾基亞的市占率也增加1個百分點至約25%。

但若計入中國，華為仍是全球最大的無線設備供應商，且去年的市占率升高。根據Dell'Oro，中國去年已超越北美，成為無線設備產業最大的市場，約占全球銷售額的三分之一。分析師彭格拉茲表示，儘管新冠肺炎疫情橫掃全球，但多個地區的天線和聯網零組件等行動設備支出達到350億美元，高於預期。

在美國施壓下，華為去年底失去全球最大智慧手機製造商寶座，市占率縮水至全球第五，如今其核心的行動網路設備業務也正感受到壓力。

美國前總統川普把矛頭指向華為，認為北京可能迫使華為從事間諜活動或破壞網路，但遭華為否認。美國多個盟友也因美國施壓，以國家安全為由，在布建5G時禁止或限制使用華為的設備。美國現任總統拜登也認為，華為構成國安威脅，將與美國盟友合作，確保電信網路安全無虞。

彭格拉茲說，澳洲、英國及歐洲已頒布或正考慮這類措施的國家，行動網路設備市場規模超過全球的60%。他說，近來已有超過25家歐洲電信業者從華為轉向其他設備供應商，「美國政府的努力已抑制華為的崛起之勢，也開始發揮作用」。

華為 美國 中國

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