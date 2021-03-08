數位鑰匙 綁定手機就能開鎖

特斯拉目前使用的都是數位鑰匙。圖為民眾在貴陽特斯拉中心參觀Model Y。（中新社）

數位汽車 鑰匙是一項創新的汽車鑰匙，能夠讓車主通過智慧型手機 或是可穿戴智慧型設備等來解鎖汽車，並對汽車實施相關的操作，讓用車的便利性提高了很多。包括BMW、賓士、奧迪以及特斯拉等都開始用數位鑰匙了，中國的小鵬汽車也已使用。

特斯拉目前使用的都是數位鑰匙，申請特斯拉賬號以後綁定手機就能直接當車鑰匙使用。數位鑰匙的出現是一項技術創新，在市場上能夠實現無人管理，可以保證停車場的正常運營，降低人工成本，避免各種人工收費的漏洞。

除了應用在汽車上，數位鑰匙也應用在居家上。阿里巴巴支付寶 平台已推出「數位鑰匙」，利用支付寶的某項功能代替鑰匙的使用，此功能正是支付寶安全實驗室在去年雲棲大會上推出的全新技術。該技術帶來的改變就是用戶可以通過手機藍牙，或者是小程序使用支付寶進行開鎖操作，這個「開鎖」所能帶來的改變涉及到家庭門鎖、汽車門鎖等多個應用場景。

這個新功能將會取代「物理鑰匙」存在的必要，如果「數位鑰匙」能得到大力推廣，未來人們將不會再擔心忘記帶鑰匙和丟失鑰匙，另外這個「數位鑰匙」還可以被分享，當一家人夠多的話，也不需要去額外的配置新的鑰匙。

然而，數位鑰匙雖然使用便利，其面臨的挑戰亦不可忽視，特別是個人信息安全。