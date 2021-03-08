開門紅 中國出口前兩月增60% 進口同步增長22%

中國今年前兩個月進出口數據表現亮麗。圖為江蘇連雲港。（新華社）

中國 海關總署7日公布，以美元計價，今年前兩個月進出口數據表現亮麗，實現外貿開門紅，出口4688.7億美元，增長60.6%，創26年新高；進口3656.2億美元，增長22.2%，主要原因是海外需求回暖、春節就地過年、低基期等因素拉動。

值得注意的是，美中貿易持續升溫，今年前兩個月，中國對美出口金額年增75.1%，自美進口金額年增56.1%，均遠高於整體數據的增幅。

不過，麥格理中國經濟主管胡偉俊預測，隨著已開發國家開始提高產量，中國今年後幾個月的出口增長可能放緩。

第一財經日報報導，海關總署認為，前兩個月外貿進出口增幅明顯主要有三方面原因，首先歐美等主要經濟體生產、消費景氣度回升，外需增加帶動中國出口增長。

其次，境內經濟持續穩定恢復，拉動進口快速增長。尤其海關總署調研顯示，部分企業提前備貨，主要進口積體電路、能源資源性產品，例如積體電路、鐵礦砂、原油進口量分別增長36%、2.8%、4.1%。

最後，受新冠疫情 影響，基期較低也是今年增幅較大的原因之一。

華爾街見聞報導，數據顯示，今年前兩個月貿易順差1,032.5億美元，去年同期為逆差72.1億美元，高過市場預期。

按美元計價，2月外貿進出口3,718.3億美元，增長67%。其中出口2,048.5億美元，增長154.9%；進口1,669.8億美元，增長17.3%；貿易順差378.7億美元，去年同期為逆差619.4億美元。

香港經濟日報報導，中海晟融經濟學家張一表示，進出口高速增長有助消除對於中國首季經濟的悲觀預期，撇除低基期影響，出口也是處於景氣周期，除了抗疫物資出口增加、貿易轉移、外需增加外，應對疫情發布的各項政策促進境內出口企業競爭力增加。

紅塔證券首席經濟學家李奇霖認為，美國 新一輪財政刺激政策，預計3月中下旬能落地，在全球經濟穩步修復，財政直接向個人發錢下，海外需求將維持高位，帶動出口向上的趨勢性行情。