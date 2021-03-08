鴻海旗下富智康 拿下美國強固型手機訂單

鴻海集團。路透

鴻海集團非中國接單再傳捷報，旗下富智康（FIH）獲得美國 老牌強固型移動設備解決方案業者Sonim Technologies手機 製造訂單，新機將在富智康越南 廠生產，預計第3季上市。

強固型手機有「三防（防水、防塵、防摔）」的特性，一般指通過美國軍規認證的產品。雄霸消費性智慧手機市場的三星近年也陸續推出三防手機，在強固型手持裝置市場占有一席之地。

業界人士指出，強固型手機屬於特殊應用範圍，具有「小量、客製化程度較高」等特性，相較於消費性智慧手機市場大者恆大，已幾乎沒有小廠的空間，強固型手機市場玩家仍百花齊放，規模較大有美國開拓重工旗下Cat Phones、德國BARTEC集團、美國Sonim等。

Sonim宣布下一代新機將交給富智康生產，該新機採用高通處理器，以打造強固型手機，富智康提供包含硬體、軟體、認證及製造相關服務。

這是富智康首次與Sonim合作，Sonim將藉由鴻海全球產能，可以更經濟且高效率的方式加快部署大量設備。此外，新機規劃在富智康越南廠生產，預計2021年第3季面世。

Sonim為美國納斯達克掛牌公司，產品主要專注於強固型移動解決方案，應用於特殊工作環境，包含建築、能源、公用事業及酒店、物流、製造、公共安全和運輸方面領域，產品除強固型手機外，還包含工業級配件和雲端軟體及服務。