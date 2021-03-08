3.2兆美元 中國外匯存底縮水

受全球債券資產下跌、匯率 折算和資產價格變化等影響，中國 國家外匯管理局7日公布的最新數據顯示，截至今年2月底，中國外匯存底規模為3.2兆美元，較1月底下降57億美元，降幅為0.18%。

澎湃新聞報導，中國外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，國際金融市場上，受新冠肺炎疫苗進展、主要國家財政政策及通膨預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家債券資產價格下跌、匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，2月外匯存底規模小幅下降。

國際金融問題專家趙慶明認為，2月外匯存底雖然小幅下降，但仍處於正常的波動區間，匯率折算是影響2月外匯存底變化的最重要原因。

趙慶明表示，2月美元指數小幅上漲，非美元貨幣處於下跌狀態，尤其是日圓的下跌較大，2月日圓下跌1.8%，折算成美元就會縮水，這一部分的縮水規模大概就在50億美元到100億美元之間。

資產價格方面，趙慶明指出，2月美國長債收益率上升，帳面價格下跌，也會對外匯存底帳面上的縮水；不過，一些投資 收益到帳和股權投資上漲對外匯存底起到正面效果。

展望未來，外匯局表示，全球疫情防控和經濟復甦仍面臨較多不確定性，國際金融市場波動性較大。