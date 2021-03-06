台積電積極擴產 招募9000名新血

晶圓代工龍頭台積電 積極擴產，還有美國 設廠及成立日本子公司，因應業務成長與技術開發需求，台積電5日表示，今年預計招募近9000名新血，超越去年的8000名，創歷年新高，凸顯半導體需人孔急。

鴻海 集團2021年線上校園徵才同日起跑，招募新世代職缺項目，包括資通安全、量子計算、電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊技術等。台積電在新竹、台中、台南皆有人才需求，涵蓋電子電機、光電機械、物理材料，及財會管理、心理、人力資源、勞工關係等科系的碩、博士應屆畢業生「統統都要」。

兩大龍頭祭出高薪搶人，鴻海指出，新進大學畢業生起薪超過台幣4.5萬元（約1500美元），碩士畢業生起薪逾台幣5.2萬元（約1800美元），博士畢業生起薪台幣6萬元以上（約2100美元），另有績效獎金、每年調薪，年薪破百萬台幣。

台積電今年啟動結構調薪20%，新進員工起薪將比往年大幅提高，業界評估台積電大學學歷新人起薪將達台幣5萬元（約1700美元），碩士畢業以上可望超過台幣5.7萬元（約1900美元），優渥薪水成為今年徵才亮點。去年業界曾估算，台積電碩士學歷新人加計獎金、紅利等，一年可領超過30個月薪水，年薪百萬台幣不是問題。

台積電今年董事會核准本季度資本預算約117.9億美元，建置及升級先進製程產能；啟動美國建廠計畫，要求員工必須受訓、簽約才前往美國；先進製程陸續量產，人力需求更大。

董事長劉德音先前表示，台積電3奈米製程比預期還超前一些，更因3奈米效能更好，已有高效能運算及智慧手機相關應用的客戶投入，今、明兩年對人才需求超過往年。

台積電公告2021年校園徵才系列活動本周起跑，連主管都親自到大學校園主持面談，預估有逾3000名學子參加說明會。台積電今年預計招募近9000名新進同仁，超越去年的8000名，創歷年新高。