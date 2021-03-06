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A股退市機制 中國加速推動 首度寫入政府工作報告

記者蔡敏姿／綜合報導
A股退市機制今年首次寫入政府工作報告，股票發行註冊制推動近八年，今年在退市方面有望加速進展，走向全面實施。（本報資料照片）
A股退市機制今年首次寫入政府工作報告，股票發行註冊制推動近八年，今年在退市方面有望加速進展，走向全面實施。（本報資料照片）

中國A股退市機制今年首次寫入政府工作報告，股票發行註冊制推動近八年，今年在退市方面有望加速進展，走向全面實施。

第一財經報導，中國國務院總理李克強5日的政府工作報告首度表述，「穩步推進註冊制改革，完善常態化退市機制，加強債券市場建設，更好發揮多層次資本市場作用，拓展市場主體融資渠道。」為2021年的重點改革確定方向。

報導指出，退市制度是資本市場關鍵的基礎性制度。自1999年《證券法》初步確立退市制度框架以來，證監會先後進行四次退市制度改革，建立了與市場發展階段相適應的、相對完整的退市規則體系。但與成熟市場相比，中國資本市場退市不系統、不堅決、不徹底等問題仍然比較突出，年均退市率仍然偏低。

中國在十九屆五中全會提出，全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。中國證監會主席易會滿曾表示，這是「十四五」時期資本市場實現高質量發展的戰略目標和重點任務。

目前註冊制改革正在從試點逐步走向全市場。經過科創板、創業板兩個板塊的試點，全市場推行註冊制的條件逐步具備。今年2月26日，證監會表示，將在試點基礎上進一步評估，待評估後將在全市場穩妥推進註冊制。

中國證券市場自30年前起步，持續在市場化、法治化、國際化的道路改革。作為資本市場的基礎制度，股票發行制度從審批制到核准制，再到註冊制，逐步帶動市場生態脫胎換骨。

自1999年「證券法」初步確立退市制度框架以來，證監會先後推行四次改革，建立相對完整的退市規則體系。但與成熟市場相比，中國資本市場退市不系統、不堅決、不徹底等問題仍然比較突出，年均退市率仍然偏低。

去年底滬、深證交所發布修訂後的退市規則，強調加強與註冊制改革的協同，吸收科創板、創業板試點經驗；側重上市公司持續經營能力，推動「空殼企業」及時出清；細化具體標準，重大違法類退市標準的可操作性。

中國 股票 證券

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