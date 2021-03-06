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台灣鳳梨遭禁 廣東徐聞鳳梨價飆

記者林則宏／綜合報導
被譽為「中國菠蘿之鄉」的廣東徐聞縣鳳梨進入採收季，傳出收購價創近30年新高。（取材自廣州日報）
被譽為「中國菠蘿之鄉」的廣東徐聞縣鳳梨進入採收季，傳出收購價創近30年新高。（取材自廣州日報）

中國大陸3月1日起暫停台灣鳳梨進口後，據廣州日報報導，被譽為「大陸菠蘿之鄉」的廣東徐聞縣的鳳梨(大陸稱菠蘿)也進入採收季。不同於往年的是，今年徐聞鳳梨一上市價格即高開，首批採收的收購均價達到每斤（500公克）人民幣2.5元（約0.3美元），最高可達人民幣3元（約0.4美元），創近30年新高。

徐聞縣位於廣東省最南端，與海南省隔海相望，是目前大陸最大的鳳梨種植區。徐聞鳳梨產業始於1926年，大陸每十顆鳳梨就有三顆來自徐聞。

廣州日報援引徐聞縣委書記李漢東表示，徐聞縣地理位置優越，土壤富含有機質，一年四季陽光充足，為鳳梨生長提供適宜的氣候條件。徐聞的鳳梨不僅果大，而且香甜可口，品質優越。

報導指出，徐聞當地果農目前正忙於採收，由於今年鳳梨價格好，果農們都難掩心中喜悅。果農們表示，鳳梨現在才剛開始採收，供應量還不算大，盛產期要再等一個月後才會到來。

目前徐聞的鳳梨單顆均重在1.5斤以上的高品質鮮果，每斤收購價可達人民幣3元；單顆均重1.3斤以上的鮮果，收購價為2.5元，鮮果收購價往往隨單顆重量遞減而下降。

大陸暫停台灣鳳梨進口的消息，也炒熱徐聞鳳梨的知名度。上海《界面新聞》指出，大陸最大農產品網路交易平台「拼多多」的數據顯示，截至3月3日下午4時的過去24小時內，徐聞菠蘿的搜索量年比增長11倍。

報導稱，徐聞菠蘿的日銷量達到創紀錄的67萬斤，較去年同期增長235%，且訂單量還在進一步成長。

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