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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

中國旅遊網站龍頭攜程 去年轉盈為虧

記者林宸誼／綜合報導

中國線上旅遊網站龍頭攜程集團4日發布去年財報，受到新冠疫情衝擊，去年全年營收183.2億元人民幣(約28.3億美元)，年減49%；虧損32.4億元，轉盈為虧，相較2019年淨利潤70.1億元。

澎湃新聞報導，但受益於中國疫情的有效控制，攜程的中國業務已呈復甦趨勢，去年第四季已出現單季轉虧為盈，去年第4季營收49.6億元，年減40%；淨利潤10億元，年減50%，攜程將業績下滑主要原因歸咎於季節性因素的影響。

攜程集團董事局主席梁建章在電話會議中表示，回看2020年，是挑戰與機遇並存的一年，疫情挑戰下，攜程仍不斷進行產品創新、提升服務品質，並持續加深與行業夥伴的合作。緊抓過去一年中國市場的強勁復甦勢頭，攜程各個產品線都進一步拓展了市占，也為之後全球復甦時贏得更多市占做好準備。

攜程首席執行官孫潔指出，儘管第四季出現行業趨勢波動和季節性不佳的情況，仍看到攜程集團的業績表現出色，攜程境內業務在第4季及2021年初期持續領先行業。與此同時，孫潔認為，在境內疫情的有效控制和疫苗推廣的有序推進下，有信心境內市場會在2021年回到增長軌道。

疫情 中國 營收

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