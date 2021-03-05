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鴻海FII河南周口市建新廠 供貨蘋果iPhone

記者蕭君暉╱綜合報導

鴻海集團旗下工業富聯（FII）首次在中國河南周口市建新廠，供應鏈人士透露，此項計畫主要是擴充河南鄭州廠區、是蘋果iPhone機構件的生產線。鴻海集團持續擴大在中國零組件的布局，可望提升獲利水準。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，一般代工廠做系統組裝，毛利率只有2%、3%，鴻海的毛利率卻有5%、6%，甚至到7%，主要就是提升零組件自製率。鴻海集團擴大零組件布局，更有利於毛利率向上提升。

河南周口市官網訊息指出，工業富聯與當地政府日前簽訂富士康周口科技工業園區計畫，工業富聯資深副總向緒宏指出，這是富士康扎根河南、布局中原拓展計畫的重要據點。

工業富聯周口科技工業園區主要生產研發手機、平板電腦、筆記型電腦和穿戴裝置等關鍵零組件，預估兩期工程完工後，年產值可到人民幣31億元（約4.7億美元），員工人數可到3萬名。

根據資料，工業富聯旗下iPEBG鄭州綜合保稅區主要設計生產製造iPhone、精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。供應鏈人士指出，目前蘋果iPhone 12系列市場需求穩健，iPEBG事業群訂單滿載、生產持續供不應求。

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