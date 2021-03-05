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1634美元 台積每片晶圓均價創新高

記者尹慧中╱綜合報導

知名研究機構IC Insights 4日發布最新報告，台積電因五奈米與七奈米的先進製程需求大幅成長，去年每片晶圓銷售均價上升至1634美元，創歷史新高，年增逾6%，均價為同業之冠，是中國大陸中芯國際每片晶圓價值的兩倍以上。

該機構分析，五奈米與七奈米等先進製程開發成本相當高，但能促使營收大幅成長，先進製程需求快速成長，帶動每片晶圓價值上升。

以各家晶圓代工廠量產技術藍圖來看，台積電先進製程量產大幅領先對手，五奈米量產進度領先三星約六個月，今年內開始試產四奈米，3奈米計畫在2022年量產，三星也緊追台積電四奈米與三奈米進度。

英特爾方面，在EUV設備生產的7奈米恐延至2022年才會量產，格芯、聯電、中芯已漸聚焦於成熟製程布局。

IC Insights指出，先進製程領先量產才能在產業中有明顯優勢，2020年台積電是唯一同時能量產七奈米和五奈米製程的純晶圓代工廠。

去年營收超過10億美元的16家IC設計公司都對先進製程需求提升，先進製程需求促使每片晶圓售價顯著提升。IC Insights分析數據顯示，純晶圓代工廠中，有三家去年每片晶圓銷售價格成長，僅格芯（GlobalFoundries）下滑1%至每片984美元，台積電銷售均價估約1634美元，比格芯高出66%，是中芯每片晶圓價值的兩倍以上。

晶圓代工是高度資本密集產業，資本支出高、就大者恆大的市場，IC Insight也估計去年排名前5大的晶圓代工廠合計產能已占全球（包含IDM廠）的54%，年增1個百分點。

IC Insights也指出，台積電持續居全球最大純晶圓代工廠，估計每月總產能270萬片，占全球總產能13.1%，去年還有多項擴建計畫推動。

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