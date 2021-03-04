美傳解禁 中芯大手筆買艾司摩爾半導體設備

中芯國際與美國的溝通取得重大突破，斥資12億美元購買生產晶圓的機器。（中新社）

中芯國際3日發布公告，公司就購買用於生產晶圓的產品與艾司摩爾集團簽訂訂單，金額約12億美元。

市場盛傳多日，中芯國際與美國 的溝通取得重大突破，已經獲得美國設備廠商的供應許可，14奈米及以上的設備供應獲得許可。

中芯國際公告指出，公司根據採購協定，已於2020年3月16日至今年3月2日的12個月期間，就購買用於生產晶圓的產品與艾司摩爾集團簽訂訂單，總代價為12億美元。

中芯國際表示，採購協議及艾司摩爾訂單，是公司正常業務過程中就購置用於生產晶圓的相關機器作出。由於艾司摩爾採購協議的期限已到期，公司簽訂經修訂和重述的批量採購協議。根據公告，這份協議是在2月1日簽訂的。

布局先進製程 仍有障礙

中芯未說明是何種設備，業界認為應該是受到出口管制的先進製程所需EUV設備，中芯在先進製程布局上仍有難以取得設備的困境。

過去市場曾多次傳出中芯國際有望獲美方放行成熟製程生產設備DUV供貨，但其實是「假議題」，因為美方出口管制主要目標是限制中芯取得先進製程設備EUV的能力，法規上並未限制DUV設備。

業界認為，中芯若僅能取得DUV設備，未來一年製程無法突破14奈米以下，晶圓代工市場大者恆大態勢確立，中芯不僅看不到三星、聯電的車尾燈，在先進製程布局上落後台積電 至少五個世代，難以相提並論。

台經院研究員劉佩真分析，美國是否鬆綁中芯禁令，仍要觀察，但是美國開放部分禁令的理由只有一個，就是緩解8吋晶圓及12吋廠成熟製程非常緊俏的現況。

劉佩真認為，即使中芯成熟製程真的解禁了，對整體產能緊俏的部分也僅是稍有幫助，並無法大幅度的挹注紓解產能緊俏的情況，對台廠並不會造成太大的影響，對台灣 晶圓代工來說，缺貨、漲價的風潮仍將持續。

智通財經報導，艾司摩爾是半導體業的供應商之一，向全球晶片製造商提供硬體、軟體及服務。

摩根史坦利發表研究報告指出，美國設備供應商近期恢復零組件供應，這至少緩和投資人對中芯備用品及零組件庫存問題的短期擔憂，因此上調中芯國際的評級由中性至增持。