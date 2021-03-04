嚴打互聯網經濟 中國5社區團購企業涉傾銷挨罰

橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會等五家社區團購企業，涉及低價傾銷、價格欺詐行為，市場監管總局對上述企業共罰款人民幣650萬元。（取材自百度圖庫）

中國 再對互聯網經濟嚴打出手。國家市場監管總局3日表示，對橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會五家社區團購企業「不正當價格行為」做出行政處罰，最高罰款為人民幣150萬元（約23.3萬美元），對這些企業「頂格」（意指最高規格）罰款，形成有力震懾，有效促進企業整改。

橙心優選是中國網路叫車平台滴滴出行旗下社區電商；多多買菜和美團優選分別是中國電商平台拼多多、美團推出的社區團購業務。

中國市場監管總局先後對橙心優選（北京 ）科技發展有限公司、上海禹璨信息技術有限公司（多多買菜）、深圳美團優選科技有限公司（美團優選）、北京十薈科技有限公司（十薈團）、武漢 七種美味科技有限公司（食享會）等五家社區團購企業涉嫌不正當價格行為立案調查。

之後，依法對橙心優選（北京）科技發展有限公司、上海禹璨信息技術有限公司、深圳美團優選科技有限公司、北京十薈科技有限公司分別處以人民幣150萬元罰款的行政處罰；對武漢七種美味科技有限公司（食享會）處以人民幣50萬元罰款的行政處罰。

市場監管總局在其官方微博中指出，去年下半年，部分社區團購企業利用資金優勢，大量開展價格補貼、擾亂市場價格秩序，引發社會各界廣泛關注。

市場監管總局表示，橙心優選等四家企業，為了排擠競爭對手或獨占市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂了正常的生產經營秩序，損害了其他經營者的合法權益，違反價格法相關規定。

此外，上述五家企業利用虛假或使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進行交易，違反了中國價格法相關規定。

去年12月下旬，中國市場監管總局聯合商務部召開規範社區團購秩序行政指導會，強調互聯網平台企業不得利用數據優勢「殺熟」（利用自身所擁有的用戶數據，對舊用戶實行價格歧視的行為），不得違法實施經營者集中及排除、限制競爭，不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營。