美對台灣鋁品課17.5%反傾銷稅 較初步裁定低

美國 商務部先前對台灣 等18個國家普通鋁合金板產品發動傾銷調查，2日做出最終判定，裁定進口自台灣的普通鋁合金板稅率為17.5%，較去年10月初步裁定的18.02%降低。

台灣業者表示，美國對外國業者課反傾銷稅，貿易障礙將進一步激勵台灣鋁板產業往高附加價值發展，台灣最大鋁廠中鋼鋁業部署新冠疫苗 保護包材，同時進軍半導體設備等熱門關鍵材料，引領鋁產業成功另闢新商機。

中鋁是台灣最大鋁捲板生產商，去年3月美國針對進口鋁板展開傾銷調查後，公司就啟動市場風險分散策略，目前已無外銷美國。由於美國國內廠商供給量仍不足，需要依靠進口料，觀察此次18個國家中，過去主要競爭對手國家印度、印尼的稅率皆超過30%、高於台灣，因此台廠仍有機會突圍。

●業內人士說，前美國川普政府對進口鋼鐵課徵25%關稅、鋁課稅10%，攪亂全球鋼鋁貿易秩序，事實上是損人不利己。以上一次美國對中國大陸鋁捲板課徵反傾銷稅為例，反而造成美國市場鋁捲板供給量一個月減少2.4萬公噸，市場供不應求價格飆升每公噸4800美元，如今終判確立，鋁捲板的價格預估飆風再起。

中鋁董事長陳忠勳表示，鋁合金材料攸關國安、民生需求。目前全球爭搶新冠疫苗，安全的包材炙手可熱，其中就需要有保護效果的鋁箔，中鋁在這方面有商機。