我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診逾2876萬 已5280萬人打第1劑疫苗

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

美對台灣鋁品課17.5%反傾銷稅 較初步裁定低

編譯葉亭均、記者林政鋒／綜合報導

美國商務部先前對台灣等18個國家普通鋁合金板產品發動傾銷調查，2日做出最終判定，裁定進口自台灣的普通鋁合金板稅率為17.5%，較去年10月初步裁定的18.02%降低。

台灣業者表示，美國對外國業者課反傾銷稅，貿易障礙將進一步激勵台灣鋁板產業往高附加價值發展，台灣最大鋁廠中鋼鋁業部署新冠疫苗保護包材，同時進軍半導體設備等熱門關鍵材料，引領鋁產業成功另闢新商機。

中鋁是台灣最大鋁捲板生產商，去年3月美國針對進口鋁板展開傾銷調查後，公司就啟動市場風險分散策略，目前已無外銷美國。由於美國國內廠商供給量仍不足，需要依靠進口料，觀察此次18個國家中，過去主要競爭對手國家印度、印尼的稅率皆超過30%、高於台灣，因此台廠仍有機會突圍。

●業內人士說，前美國川普政府對進口鋼鐵課徵25%關稅、鋁課稅10%，攪亂全球鋼鋁貿易秩序，事實上是損人不利己。以上一次美國對中國大陸鋁捲板課徵反傾銷稅為例，反而造成美國市場鋁捲板供給量一個月減少2.4萬公噸，市場供不應求價格飆升每公噸4800美元，如今終判確立，鋁捲板的價格預估飆風再起。

中鋁董事長陳忠勳表示，鋁合金材料攸關國安、民生需求。目前全球爭搶新冠疫苗，安全的包材炙手可熱，其中就需要有保護效果的鋁箔，中鋁在這方面有商機。

美國 台灣 疫苗

上一則

聚焦電子商務！迪士尼北美逾60家專賣店不保

下一則

澳洲V型反彈 今年穩步成長

延伸閱讀

「最大地緣政治考驗」國務卿談中國：該敵對就敵對

「最大地緣政治考驗」國務卿談中國：該敵對就敵對
威懾中國! 美印太司令申請270億軍事資金 環時斥「唬牌」

威懾中國! 美印太司令申請270億軍事資金 環時斥「唬牌」
歐美為了納瓦尼聯手制裁 俄誓言報復

歐美為了納瓦尼聯手制裁 俄誓言報復
英、德艦隊宣布將穿越南海 環時：搶刷存在感

英、德艦隊宣布將穿越南海 環時：搶刷存在感

熱門新聞

因債券殖利率瞬間大幅飆升，嚇壞投資人，造成風險資產大幅拋售。(美聯社)

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

2021-02-25 16:50
那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社

科技股反彈 台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

2021-02-27 07:52
美國股市最近籠罩通膨陰影，但聯準會（Fed）表明將維持寬鬆貨幣政策，提供一大支撐力量。美聯社

分析師：不管通膨不通膨 美股可繼續買這款

2021-02-25 10:38
「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。(Getty Images)

女股神伍德魅力不再？Ark投資人大出走

2021-02-24 10:55
華爾街仍努力擺脫對債券殖利率快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數繼續狂跌，以接近最低點收盤。

對殖利率之憂未解 道指再挫470點

2021-02-26 16:44
受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆
德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」

德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」