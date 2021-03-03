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華為、北汽藍谷合造電動車 挑戰特斯拉自動駕駛寶座

記者戴瑞芬／綜合報導
北汽藍谷與華為合作的首款車型「ARCFOX極狐 αS HBT」將於今年4月在上海車展亮相。（取材自愛卡汽車）
北汽藍谷與華為合作的首款車型「ARCFOX極狐 αS HBT」將於今年4月在上海車展亮相。（取材自愛卡汽車）

中國大陸國企北京汽車集團旗下的新能源車企北汽藍谷2日發布，與華為合作的首款車型「ARCFOX極狐 αS HBT」將於今年4月在上海車展亮相。北汽藍谷強調，兩強合作並不是代工製造，而是合推聯名款。這也坐實華為推出自有品牌電動汽車。

北汽藍谷是在2018年9月借殼前鋒電子更名後重組上市，成為登陸A股市場的新能源汽車第一股。目前是大陸新能源車本土品牌中純電動乘用車產業規模最大、產業鏈最完整、市場銷量最大的業者。

華為在美國科技制裁後，剝離智慧手機製造，多次傳出下一步要造車，但華為都對外表態「不造車，志在幫車企造好車。」

上周再次傳出華為正在與北汽藍谷協商代工製造新能源車，到底華為有沒有造車？北汽藍谷回應，與華為合作並不是代工製造，而是推出聯名款HBT。HBT正是 HUAWEI（華為） BLUEPARK （藍谷 ）TOGETHER的縮寫。

IT之家報導，華為在2017年9月與北汽集團深化合作，揭牌成立「1873戴維森創新實驗室」共同研發核心技術，打造高端智能電動汽車，就開始跨出造車第一步。

搭載了華為智能網聯、智能電動的解決方案的ARCFOX極狐αT在去年10月上市交付，開啟5G智能汽車時代。而搭載全新華為智能汽車解決方案的ARCFOX 極狐HBT，4月將亮相上海車展，則是華為與北汽藍谷進一步深化合作的成果。

首款聯名款汽車搭載華為晶片的算力達352Tops，形成L3級以上的自動駕駛解決方案，是量產車之最。新車款一旦推出上市，將挑戰特斯拉在自動駕駛霸主地位。

據了解，ARCFOX極狐αS HBT車型採華為最為先進三顆激光雷達搭載方案，同步搭載六個毫米波雷達，12個鏡頭，13個超聲波雷達。

華為智能汽車解決方案總裁王軍還透露，激光雷達成本未來將降至200美元，甚至100美元，讓特斯拉自動駕駛技術望塵莫及。

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