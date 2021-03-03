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第五家台資背景公司…泛鴻海投資Vizio擬來美上市

編譯葉亭均、記者李珣瑛／綜合報導
北美電視品牌Vizio將申請在美上市。（本報資料照片）
北美電視品牌Vizio將申請在美上市。（本報資料照片）

鴻海集團、群創與瑞軒投資的北美智慧電視品牌Vizio宣布，已申請股票在美國紐約證券交易所上市，預計籌資1億美元，將成為台積電、聯電、中華電與百幕達南茂之後，第五家具有台資背景在紐交所上市的公司，鴻海等大股東也將更進一步擴大銷售出海口。

這是Vizio第二度尋求上市，該公司曾在2015年申請上市，但隔年撤回計畫，原因是擬以20億美元將公司出售給大陸影視暨手機品牌樂視。但這樁收購案在2017年破局，雙方終止交易。

先前面板市況低迷，且景氣波動幅度大，面板與電視相關業者已多年未曾見到前往美國上市，且在美上市每年花費不貲，對在產業波動中生存的業者也是一大負擔，友達甚至主動申請美國存託憑證下市，轉至美國櫃買市場掛牌。

業界人士分析，Vizio宣布赴美掛牌，有三大意義。首先，近期面板業景氣轉強，加上疫情推升宅經濟需求大好，電視銷售旺，Vizio搭上市場復甦的大環境，順勢走向資本市場募資，凸顯現在整體面板與電視景氣持續向上。

尤其LCD面板市況熱，下游電視組裝廠同步感受到終端強勁需求。台灣電視品牌暨組裝指標廠瑞軒表示，電視及電競顯示器出貨暢旺，產能滿載。

其次，Vizio在美國紐交所這樣的大型交易市場掛牌，更能提升品牌在資本市場的名氣，擴大品牌力，為大股東同時也是主要面板供應商群創創造更大出海口，同時也能讓鴻海集團、瑞軒等兩大股東得利。

第三，Vizio是台灣上市公司瑞軒在2005年轉投資的北美品牌，鴻海集團也在2018年透過子公司和旗下面板大廠群創共同入股投資。Vizio在紐交所掛牌後，將是台積電、聯電、中華電與百幕達南茂（大股東為封測廠南茂）後，第五家具台資背景在紐交所上市的公司。

Vizio在1日遞交的上市公開說明書顯示，此次上市將籌資1億美元，金額也可能會調整。說明書並未揭露將出售多少股票或價格區間範圍，留待稍後申請文件公布。Vizio股票預期在紐交所交易，代碼為「VZIO」，上市承銷商為摩根大通和美銀證券。

Vizio表示，該公司在2020年出貨710萬台智慧電視，年成長20%。另外，Vizio的Platform+服務由其SmartCast作業系統和Inscape資料服務組成，支援串流App與家庭智慧音箱。

Vizio去年淨利大增至1.025億美元，遠高於2019年的2,310萬美元；營收成長11%至20億美元，目前聘有527名全職員工。在此次IPO後，創辦人與執行長王蔚將繼續控制公司。

Vizio曾是北美電視品牌龍頭。全球經濟預測及商業諮詢機構Omdia統計，2020年北美電視品牌市占率排名，三星以27%居冠，大陸品牌TCL異軍突起，以15%市占率，擠下2019年的第二名Vizio成為亞軍。Vizio去年市占率以14%居第三。

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