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國際專利申請中國再登龍頭 領先美國幅度擴大

中國新聞組／綜合報導

根據聯合國（UN）轄下組織2日發布的報告，中國繼2019年擠下美國、成為全球國際專利申請件數最多的國家後，去年在這項科技創新重要指標上又明顯擴大領先美國態勢。

法新社報導，根據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organisation，WIPO）發布的年度報告，去年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情雖對全球帶來巨大的人命和經濟打擊，但國際專利申請數量持續強勁增長，尤其以中國為首的亞洲國家成長顯著。

報告顯示，2020年全球國際專利申請件數達到27萬5900件創新高，較2019年增加4%。WIPO總幹事鄧鴻森告訴記者：「創新力道依舊強健。」

中央社報導，儘管鄧鴻森強調，去年申請專利件數主要反映疫情前的創新和發明，因為案件通常要花一年時間才會走完申請程序。但WIPO指出，件數成長仍可視為正面跡象。

WIPO首席經濟學家芬克（Carsten Fink）表示：「國際專利申請並未大幅減少，這個事實暗示，即使在疫情期間，企業仍持續投資自身科技的商業化。」不像在2009年全球金融危機期間，國際專利申請件數銳減近5%。

WIPO複雜的國際專利註冊系統有數個類項，在最主要的「專利合作條約」（Patent Cooperation Treaty，PCT）項目，中國去年共申請6萬8720件專利居冠，比2019年大增逾16%。

這也使得中國比美國多出的國際專利申請件數，由2019年的1000多件暴增至2020年的近1萬件。且相比2000年，中國全年申請件數僅782件。芬克指出：「中國國際專利申請數量持續相當快速成長。」

美國去年申請的國際專利件數也較前年增加3%，達到5萬9230件。其次由日本、韓國和德國分居排名榜第三 、第四和第五名。

WIPO的報告還顯示，亞洲如今占全球國際專利申請比重，已由10年前的35.7%躍升至53.7%。

以個別企業來看，中國電信設備業巨擘華為連續第四年摘冠，去年共提出5464件PCT申請；其次是韓國科技業巨頭三星（Samsung）的3093件。美國晶片大廠高通（Qualcomm）則以2173件屈居第5。

以產業類區分，電腦科技專利占公布的去年PCT申請最大宗，比例達9.2%；其次依序是數位通訊和醫療科技。

中國 美國 疫情

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