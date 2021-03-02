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中國電信業 將開放外資准入 在上海、海南自貿區試點

記者蔡敏姿／綜合報導
中國工信部長肖亞慶表示，計畫開放電信業務進入中國市場。 （中新社）
中國工信部長肖亞慶表示，計畫開放電信業務進入中國市場。 （中新社）

中國工信部部長肖亞慶1日表示，要全面開放一般製造業，大幅放寬市場准入，有序開放電信領域外資准入的限制，吸引更多外資、高端製造業項目。

澎湃新聞報導，肖亞慶昨天出席中國國務院新聞辦公室的記者會上表示，最近不少世界知名企業，去年疫情比較嚴重的情況下到中國來投資，將吸引更多的機構和人才赴中國發展，特別是發展製造業，也鼓勵有實力陸企提高國際化水平，深度融入國際產業鏈、供應鏈、創新鏈。

工信部計畫開放的電信業務包括數據中心、雲服務等業務，預計將先在上海、海南等自貿區進行試點。

肖亞慶指出，經濟全球化、產業鏈國際分工是一個不可逆的大趨勢。依託共建「一帶一路」，推動產業鏈的國際合作，推動中國國際雙循環高效聯動、相互促進。數據顯示，2020年中國工業增加值達人民幣31.3兆元（約4.8兆美元），連11年居世界第一製造業大國。

工信部發布的數據顯示，政策環境持續優化，一批有利於增強行業發展活力的措施落地。減稅降費成效初顯，製造業增值稅稅率由17%降至13%，企業社保繳費費率從20%降至16%。

騰訊網報導，工信部新聞發言人田玉龍表示，晶片產業發展面臨機遇，也面臨挑戰，需要在全球加強合作，共同打造晶片產業鏈，使它更加健康可持續發展。「十三五」中國積體電路產業發展總體亮眼，據中國半導體行業測算，2020年中國積體電路銷售收入達人民幣8848億元（約1376億美元），平均增長率達20%，為同期全球產業增速的三倍。

此外，技術創新上也不斷取得突破，目前製造工藝、封裝技術、關鍵設備材料都有明顯大幅提升。企業實力穩定提高，在設計、製造、封測等產業鏈上也湧現出一批新的龍頭企業。

5G建設方面，工信部表示，去年底中國累計開通5G基站71.8萬個，5G手機終端連接數突破2億戶。海底光纜、跨境陸纜等國際信息通信基礎設施建設步伐加快，「一帶一路」沿線國家互聯互通水平穩步提升。深入推進電信普遍服務，行政村通4G和光纖比率均超過99.9%，超額完成「十三五」規劃目標。

田玉龍稱，將大力推動信息通訊業的高質量發展，今年要有序推進5G網路建設，加快6G的布局。

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