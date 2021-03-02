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跟進蔚來汽車 特斯拉推換電服務

記者林宸誼／綜合報導
中國特斯拉日前在經營範圍新增「新能源汽車換電設施銷售」等項目，圖為特斯拉傳統透過家用充電樁充電。（取材自中國特斯拉官網）
中國特斯拉日前在經營範圍新增「新能源汽車換電設施銷售」等項目，圖為特斯拉傳統透過家用充電樁充電。（取材自中國特斯拉官網）

美國特斯拉日前在中國新增經營範圍「新能源汽車換電設施銷售」等項目，似乎要效仿蔚來汽車，在中國市場推出換電服務，或向第三方機構出售新能源汽車換電設施。

北京商報報導，早在2013年特斯拉就曾嘗試換電模式，當時特斯拉執行長馬斯克公開展示換電技術，當時並宣稱「換電技術服務將為使用者提供更大方便，特斯拉最快將於2013年底興建換電服務站。」但換電站投入高、收益低，特斯拉僅推出一款換電車型，後續車型均取消換電功能。

特斯拉已經放棄過一次換電業務，為何又重新涉足該領域，汽車行業分析師張翔認為，特斯拉和蔚來同為高階品牌，如果布局換電模式，則有助於旗下售價人民幣30萬元（約4.6萬美元）以上的車型獲得新一輪新能源補貼，降低用戶購車成本。

去年4月，中國財政部發布「關於調整完善新能源汽車補貼政策的通知」，通知規定補貼前售價不高於人民幣30萬元的新能源乘用車才有資格享受新一輪補貼，但支援換電模式的新能源車型不受人民幣30萬元限價規定限制。

目前，特斯拉兩款中國生產Model Y車型售價均高於30萬元，而中國生產Model 3標準續航升級版車型售價雖低於人民幣30萬元，但高性能版車型仍然高達人民幣33.99萬元（約5.28萬美元）。

在中國新能源汽車市場，蔚來汽車2014年成立以來一直布局換電領域，換電也是蔚來的獨特標籤，雖然北汽新能源也布局換電，但以計程車等企業用市場為主。

自新能源汽車出現後，有關充電還是換電的爭論從未停止，隨著技術升級，外界對換電的看法也發生變化，如今蔚來電動汽車換電時間已從3分鐘縮減至90秒，甚至比加油更快，充電到80%，慢充一般要6~8小時，快充至少30分鐘。

吉利、長安新能源、哪吒、上汽榮威等整車企業均開始布局換電汽車市場，並推出換電車型；伯坦科技、寧德時代等電池企業也陸續啟動換電領域對外合作。

汽車 特斯拉 中國

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