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高通供中國晶片 交期延長至30周

記者林宸誼／綜合報導
手機晶片全面緊缺，高通交期延長至30周以上。（取材自手機中國）
手機晶片全面緊缺，高通交期延長至30周以上。（取材自手機中國）

自去年下半年以來，晶片缺貨漲價的同時，也帶動了整個產業鏈出現了缺貨漲價的情況，包括材料和設備等上游相關產品，中國手機供應鏈人士表示，高通的全系列物料交期延長至30周以上，CSR藍牙音訊晶片交付週期已達33周以上。

第一財經日報報導，realme相關負責人表示，高通主晶片、小料都缺貨，包括電源類和射頻類的器件，整體晶片市場都處於缺貨狀態。

小米中國區總裁盧偉冰在2月24日晚間則在個人微博上表示，「今年晶片缺貨，不是缺，而是極缺。」

有手機供應鏈人士表示，包括華為、OPPO以及vivo、一加在內的手機廠商都在加大手機產品的備貨數量，這無疑加大了晶片供需的不平衡。

某產業分析師表示，目前手機處理器、PMIC電源管理晶片，還有MCU微處理器晶片都有缺貨的情況發生，從市場整體缺貨情況來看肯定至少缺貨至今年年底。

5G、汽車電子、物聯網應用等需求的帶領下，超薄指紋識別、電源管理IC、MOSFET、面板驅動IC、感測器等產品需求快速拉升，以電源管理晶片為例，一部4G手機的PMIC顆數只有1顆，但5G手機卻要3顆，等於需求一下子增加2倍。

手機供應鏈人士指出，PMIC可以做100K的4G手機，但是現在只能做20K的5G手機。

手機 晶片 5G

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