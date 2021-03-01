OPPO卷軸手機 推隔空充電

OPPO的隔空充電展示機是OPPO X 2021卷軸屏概念機。（取材自OPPO官網）

繼小米 後，OPPO在世界行動通訊大會（MWC）上海展上，展示OPPO X 2021概念卷軸手機 ，秀出隔空無線充電技術（Wireless Air Charging），而摩托羅拉、華為也紛紛卡位隔空無線充電。

華爾街見聞旗下全天候科技報導，根據第三方市場機構IHS的預測，到2022年，全球無線充電市場規模接近人民幣 2000億（約310.4億美元），而在2015年，全球無線充電市場規模不足人民幣138億元（約21.4億美元），市場潛力巨大。

斯普奧汀副總經理歐陽慶瀚表示，在5G、物聯網、智慧製造、新能源應用等方面加持下，無線充電技術滲透率可以快速提升。

OPPO所發布的隔空充電技術，名為「蕊磁」，是與斯普奧汀合作開發，透過AirFuel磁共振技術，最高可以提供10公分的遠距無線充電距離，並能提供最高7.5瓦的充電功率。

不僅如此，上個月底，小米和摩托羅拉在同一天，宣布推出「隔空充電」技術。

小米集團董事長雷軍1月29日在微博上表示，隔空充電技術只要在數米內，就可啟動5瓦遠距離充電，還可同時幫多個設備充電。

同一天，摩托羅拉官方微博轉發了一則短影片，秀出了隔空充電技術，手機放在距離充電器1米處，手機就可自動充電，並指出隔空充電距離，已做到遠遠大於當前以Qi技術為主的接觸式充電，且可以多台手機同時充電。

而在更早前，華為在2020年9月申請了一項透過雷射來為手機實現真無線充電的新專利，預計在未來兩三代內的智慧手機上得到應用。