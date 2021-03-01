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中國企業來美上市 掀新一波熱潮 今年來13家掛牌

記者林宸誼／綜合報導
中國企業來美上市IPO數量，今年估達70家。圖為美股示意圖。（美聯社）
中國企業來美上市IPO數量，今年估達70家。圖為美股示意圖。（美聯社）

儘管中美關係緊張，且美國表示不符合會計標準的企業將被退市，但開年至今，中國企業來美上市已掀起一波熱潮，統計已有13家中國企業來美上市，數量達到2020年全年的三分之一，也是歷年同期家數最高，若按照目前速度，中企來美上市IPO數量今年將達到70家之多。

證券時報旗下的微信公眾號券商中國報導，業內人士認為，中國經濟快速增長過程中，陸續出現轉型升級的新業態，但是整體經濟資本化程度較低，股權融資仍然較少，隨著新冠疫情得到控制，後疫情時代全球多國貨幣超發帶來充裕的流動性，總體處於「缺資產」的供求狀態，陸企海外上市還會繼續。

復興資本（Renaissance Capital）日前發布的一份報告顯示，投資者對於中國公司在美國股市的興趣在2020年升至六年來的最高水準，這一趨勢將在2021年獲得延續。

2021年開年以來，已有霧芯科技、容聯雲、祁連國際、亙喜生物、天演藥業、庫克音樂等13家中資企業在美上市，按目前股價計算，這些中資企業總市值已超400億美元。

在全球疫情大背景之下，生物醫藥類公司受到資本的追逐，例如今年登陸美國資本市場的13家中資企業中，就包括祁連國際、亙喜生物、天演藥業和拓臻生物四家生物醫藥企業。

值得一提的是，在來美上市熱潮之下，承銷商除了花旗、高盛等國際機構，中國以及香港的券商也分得了一杯羹，包括老虎證券、富途證券、華興資本和申港證券等，均有投行項目收入入帳。

數據顯示，過去十年是中國企業來美上市的高峰期，從2010年到2020年，共計超過210家企業來美上市。

不過，對於美股上市熱潮，資深投行人士王驥躍分析，一些中國企業選擇不同上市地，有很大因素可能是股東的意願，「很多公司在發展期引入了境外投資者，對於在境內上市有所顧慮，而在美國上市流通後減持也更加方便。」

中國 美國 證券

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