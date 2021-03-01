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A股 去年籌資2328億美元

記者林宸誼／綜合報導

中國國家統計局28日公布，去年全年滬深交易所A股累計籌資人民幣1.5兆元（約2328億美元），比上年增加人民幣1883億元（約292.3億美元），年增14%。

其中首次公開發行上市A股394檔，籌資人民幣4742億元（約736.1億美元），比上年增加人民幣2252億元（約349.5億美元），其中科創板股票145檔，籌資人民幣2226億元（約345.5億美元）。A股再融資，包括公開增發、定向增發、配股、優先股、可轉債轉股約人民幣1.06兆元（約1645億美元），減少人民幣370億元（約57.4億美元）。

全年各類主體透過滬深交易所發行債券籌資人民幣8.5兆元（約1.3兆美元），比上年增加人民幣1.3兆元（約2018億美元）。

全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司8187家，全年掛牌公司累計股票籌資人民幣339億元（約52.6億美元）。

深圳特區報報導，去年不僅是證券市場投資者的豐收年，也是IPO融資的高增長之年，根據滬深交易所的最新數據顯示，滬市IPO融資額創近13年來的新高，深市IPO融資額年增96%。

滬深交易所日前分別發布去年IPO市場的全年戰績，上交所表示，滬市IPO家數達到233家，創造了滬市30年來的歷史新高，融資額達到人民幣3477億元（約539.7億美元），是滬市近13年來的新高。

深交所的數據顯示，全年深市IPO公司161家，融資金額人民幣1265億元（約196.3億美元），年增96%，股票再融資公司349家，籌資金額（不包含優先股、可轉債）人民幣4373億元（約678.8億美元），完成重大資產重組78家次，交易金額人民幣3483億元（約540.6億美元）。

這樣的成績在全球IPO市場上也可圈可點，貝克·麥堅時國際律師事務所近日發布的「2020年IPO報告及2021年主要趨勢」顯示，去年全球IPO交易融資中，排名前五名的交易所是紐約證券交易所、那斯達克、香港交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所。

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