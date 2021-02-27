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北大學者：中國首季經濟成長率 上衝18%

記者李仲維／綜合報導
中國人民銀行貨幣政策委員劉世錦（中新社）
中國人民銀行貨幣政策委員劉世錦（中新社）

中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦表示，正常情況下，今年中國經濟可達8％至9%的成長率，第1季增速可能超過15%，以後逐季降低。北京大學經濟政策研究所副所長顏色預估，今年第1季中國GDP增速會達到18%。

香港經濟日報報導，劉世錦在一線上會議中指出，中國經濟恢復符合預期，2021年宏觀經濟預料呈現前高後低態勢，下半年要防止過快回落帶來的負面衝擊。由於2020年基數低，（今年）仍屬恢復性增長。2020和2021年兩年平均增速達到5%左右，應該是一個不錯的狀態。

他強調，要防止出現「數字幻覺」，今年第1季的超高增速是去年第1季疫情衝擊下「挖坑」式基數造成的，是統計現象，不應誤判，更不意味著中國經濟重返高增長軌道。

每日經濟新聞報導，顏色在北大光華管理學院25日舉辦的兩會前經濟形勢和政策展望分析會上表示，今年第1季中國GDP增速會達到18%，從數據上看非常強勁，但需注意其中約12%是由於低基數效應貢獻的。

受新冠疫情影響，去年第1季中國GDP負成長6.8%，是1992年中國採用國民帳戶核算體系以來的首次負成長。

除低基數因素外，顏色還表示，今年很多地方鼓勵大家就地過年，從春節數據上表現出對消費帶來正向的促進。同時，就地過年增加工作日，使得工業生產和出口有望顯著超預期增長。

顏色表示，今年是「十四五」開局第一年，經濟增長目標應當統籌兼顧，避免未來幾年忽高忽低。雖考慮到基數效應，可適當提高GDP目標並保留一定靈活性，但不宜偏離潛在增長率過多。

對於今年中國經濟表現，顏色預計，全年經濟增長形勢可能逐季回落，前高後低。

他認為，受到今年上半年人民幣繼續升值及國外製造業逐步恢復的影響，全球經濟在今年下半年有望重回正軌，對中國出口壓力或於下半年開始出現，下半年經濟增速將逐漸回落至5.5%左右的潛在增長率水準，今年全年GDP增速或達到8%，其中低基數效應約貢獻3%。

顏色建議，今年應急性政策應該逐步退出，逆周期政策應該適當延長。這次疫情衝擊是空前的，未來復甦節奏可能比想像的要慢，別的國家都沒有那麼快退出逆周期調節政策，中國也不宜過早過急退出逆周期政策。

北京大學經濟政策研究所副所長顏色預計，中國全年經濟增長形勢可能逐季回落，前高後低...
北京大學經濟政策研究所副所長顏色預計，中國全年經濟增長形勢可能逐季回落，前高後低。（中新社資料照片）

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