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政治局會議定調 寬鬆政策不會馬上退場

記者蔡敏姿／綜合報導

中共中央總書記習近平26日主持中央政治局會議強調，中國經濟恢復基礎尚不牢固，實現今年經濟社會發展目標任務，要精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間。

新華網報導，中共中央政治局討論「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案和政府工作報告時認為，積極的財政政策要提質增效、更可持續，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。

會議要求，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐。

會議論調和去年底召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議基本一致，顯示為抗擊疫情而推出的相對寬鬆的宏觀政策不會馬上退出。

會議指出，紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，保持社會和諧穩定，確保「十四五」開好局起好步。

路透報導，專家普遍認為，疫情因素及中國正在弱化唯GDP至上，今年或許會參照去年做法不設GDP增長目標，而是通過就業、物價等其它綜合指標的設定，以實現「六穩」、「六保」的經濟社會目標。積極財政政策下的赤字率或會收縮在3.5%左右，財政支出的有效性更需提升。

會議認為，「十四五」時期是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。

中國全國人大和政協會議將分別於3月5日（下周五）和3月4日（下周四）在北京召開。兩會如期召開，意味著中國已從疫情泥潭中成功抽身，社會經濟漸歸常態。

中國 疫情 中共

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