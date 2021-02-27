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台灣今年民間投資 可望破4兆台幣

記者江睿智／台北27日電

國發會26日指出，在台灣半導體、5G、台商回台、外商來台投資帶動下，今年台灣民間投資規模可望首度突破4兆元（約1400億美元），推升台灣投資率上升。今年台灣投資率將達23.47%，創2011年以來、近11年新高。

國發會表示，今年在消費、投資、出口三駕馬車拉動下，主計總處日前預測今年全年經濟成長率為4.64%，今年台灣投資對經濟成長率貢獻0.83個百分點，其中0.75個百分點、九成來自民間投資。

國發會副主委高仙桂說，台灣半導體、5G、綠能、車用投資擴增，外商持續加大在台投資、以及台商回台投資持續落實，加上綠能加速建置，帶動民間投資額成長，首度突破4兆元。

所謂「投資率」是指台灣投資毛額占國民所得毛額（GNI）比率。高仙桂指出，近十年投資率最低是出現在2017年，為20.46%，今年投資率為23.47%，創近11年來新高。

國發會進一步指出，近年在台灣廠商積極提升智慧財產投資帶動下，近十年來台灣全體產業及製造業附加價值率持續提升，製造業由2011年19.9%上升至2019年29.9%，提升10個百分點。其中，ICT產業更由27.7%上升至41.0%，增幅更高達13.3個百分點。

高仙桂表示，隨著AI、5G應用普及到各產業，IC設計、半導體、封裝測試毛利率持續提升，可預期未來台灣全體產業及製造業附加價值率還會持續上揚，預期2020年製造業附加價值率會突破30%。

固定投資型態主要分營建工程、運輸工具、機器及設備、智慧財產等四大類。國發會分析，近十年來台灣製造業固定投資中，智慧財產投資占比攀升，由2011年24.3%增至2019年29.6%。

國發會進一步指出，其中，ICT產業智慧財產投資占比更由29.6%增至35.6%，反映台灣民間投資內涵漸朝知識資本提升，有助產業創新能量的厚植。

國發會表示，為掌握疫後全球供應鏈重組契機，政府在過去5+2產業創新計畫之既有基礎上，加強推動「六大核心戰略產業」，打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，提高台灣在全球產業鏈關鍵地位和經濟韌性。

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