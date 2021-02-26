中國打房新招 掐住土地供應

中國房市調控再出招，從集中土地供應著手來降低土地價格，青島、鄭州及天津等多地近日陸續宣布，全年將不超過三次土地供應。（本報資料照片）

中國 房市調控再出招，從集中土地供應著手來降低土地價格，青島、鄭州及天津等多地近日陸續宣布，全年將不超過三次土地供應，避免地價哄抬，促進交易市場平穩。

澎湃新聞報導，中國多地發文宣布今年將推行住宅用地「集中供地」模式，全年將分三批次統一發布住宅用地「招拍掛」（招標、拍賣 、掛牌）公告。

青島宣布實行住宅用地「兩集中」同步公開出讓。所謂「兩集中」，即集中發布出讓公告、集中出讓活動。

按照青島市計畫，全年將分三批次集中統一發布住宅用地的招拍掛公告，並實施出讓，引導市場理性競爭。

鄭州自23日起，航空港區、鄭東新區、經開區、高新區、上街區禁止發布住宅用地出讓公告，上述區域住宅用地出讓公告由市局統一組織發布實施。

天津當地規畫和自然資源局表示，2021年度住宅用地實行「兩集中」同步公開出讓。一是集中發布出讓公告，全市原則上全年不超過三次，分別在3月、6月、9月中旬。

二是集中舉辦出讓活動，同批次公告出讓的土地以掛牌方式交易的，應當確定共同的掛牌起止日期。

歷年限購、限價、限貸等措施為什麼無法打壓房價 ？答案是地價。打比方說，地價是麵粉，房價是麵包。開發商拿地、蓋房、賣房、回款、再拿地，開發商把麵粉加工成麵包，麵粉貴了，麵包更貴，反之，價格會下跌。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，「兩集中」供地政策將形成長效機制三大利器，即三道紅線、房貸集中度和供地集中度政策。後續實行「兩集中」的城市供地和土地交易等會形成明顯變化，房企將積極研究競爭策略。

新浪財經報導，一個城市一年只能拍賣三次地，供給時間雖然縮短，拿出來的土地卻大量增加，而集中競拍就意味著會淘汰大量無資金實力的中小房企，而且創新高價的「地王」出現的機率將降低。

此外，集中供地政策要求22個城市的落實，也強調住宅用地領域的改革，實際上有助於真正減少土地哄抬、搶購，促進各地土地交易市場平穩。