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中國調控房市 擺脫土地財政依賴

記者蔡敏姿／綜合報導

中國房市調控從集中土地供應著手來降低土地價格，分析稱，雖說只是土地出讓方式的改變，但這意味著擺脫土地財政依賴的決心。

新浪財經報導，自2014年起，中國財政就有「四本帳」，按收入規模排列：一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算。其中，政府性基金收入，主要由中國國有土地使用權出讓收入組成。

據申萬宏源研究所數據顯示，在2019年賣地收入占中國政府性基金收入85.8%，在2020上半年，該比率達89%。也就是說，只有多賣地，各地能夠源源不斷地補充財政收入，才有高鐵、國家級風景區、新城及便民設施。

但是房地產深度融入各地的財政收入，顯然弊大於利。一方面，土地畢竟是有限的「稀缺」資源；另一方面，產業轉型是必經之路，「房住不炒」的核心要義，就是使經濟擺脫土地財政的依賴，把金融體系從房市中「解放」，把錢用在刀口上，才能讓製造業、小微經濟、高科技、半導體、高端製造等行業崛起。

澎湃新聞報導，從今年開始，中國央行實施「房地產貸款集中度管理制度」，給每一家銀行規定「房地產貸款餘額占比」和「個人房貸餘額占比」，這是針對銀行資金供給的「兩條紅線」。

今年房企要全面實施新規，資產負債率、淨負債率、現金短債比不達標的開發商，就會限制融資規模，這是針對房企需求的「三條紅線」。

中國 預算 房地產

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