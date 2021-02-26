蘇寧易購董座 大賣25%持股

蘇寧易購25日發布停牌公告並表示，收到公司董事長張近東，以及股東蘇寧電器集團的通知，預計轉讓20%到25%持股，股權受讓方屬於基礎設施等行業，待披露相關公告後復牌。外傳某南京國企可能入股，估計金額約人民幣 80億元（約12.4億美元 ）至100億元（約15.5億美元）。

第一財經日報報導，蘇寧易購表示，如果國企入局，資金實力將得到補強，進一步促進蘇寧易購在零售行業的發展，更重要的是，蘇寧易購或許將轉身成為一家國有控股企業。

截至停牌前一個交易日，蘇寧易購股價 人民幣7元，總市值人民幣652億元（約101.6億美元），近幾個月股價處於回檔態勢。

財經網報導，蘇寧易購出售控制權，或許與資金壓力有關，從2020年下半年開始，關於蘇寧資金緊張的傳言便四處流傳，去年11月，有消息指出，蘇寧因巨額債券償付出現資金鏈斷裂，將出售電商業務緩解財務問題，當時蘇寧回應該消息為謠言，已向公安機關報案。

同年12月8日，市場有傳聞指出，蘇寧集團資金鏈斷裂，在渤海銀行的貸款已經違約，民生和建設銀行已抽貸，隨後蘇寧集團在官方微博上緊急回應，表示傳聞均不屬實。