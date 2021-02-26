上海打造下一個特斯拉 祭出降稅、人才落戶等扶持政策

再造下一個「特斯拉」，上海市政府25日公布「新能源汽車 產業發展實施計畫」，未來五年（2021-2025年）祭出降稅、人才落戶等扶持政策，到2025年上海新能源汽車年產量將超過120萬輛，新能源汽車產值突破人民幣 3500億元（約545.5億美元），占全市汽車製造業產業產值35%以上。

上海市將支持生態主導型企業發展，鼓勵全球技術領先、實力雄厚的企業在滬投資建設整車製造、研發項目，重點發展動力電池等核心技術突破，布局固態電池；打造若干個銷售規模達到人民幣百億級的車電供應鏈「獨角獸」企業，在安亭、臨港新片區、金橋，打造世界級新能源汽車產業集群。

並推動長三角燃料電池汽車和智能汽車一體化發展，推進品質標準、成果互認。在動力電池等關鍵零部件研發製造，和汽車網聯化與智能化等核心技術上，形成完整供應鏈。

上海市政府提出政策配套，包括要求個人新增購置車輛中純電動汽車占比逾50%。公交汽車、出租車 、機關公務車、中心城區載貨汽車、郵政用車須全面使用新能源汽車，國有事業單位公務車、環衛車輛新能源汽車占比逾80%，網約出租車須占逾50%。以達燃料電池汽車應用總量突破1萬輛。

此外，上海市將推進自動駕駛的智能汽車實現規模化生產，高度自動駕駛的智能汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。並在未來五年建成並投入使用各類加氫站超過70座，遍布所有重點應用區域。

為了加速發展新能源車，上海祭出降稅、人才落戶等優惠政策。包括五年內減按15%的稅率徵收企業所得稅。發布相關配套的燃料電池汽車產業發展扶持政策，對燃料電池汽車運行、關鍵零部件應用、加氫站建設及運營等給予補貼。以及對新能源汽車領域國內外優秀人才，按照相關規定給予直接落戶、人才獎勵等支持。