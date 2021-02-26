我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

上海打造下一個特斯拉 祭出降稅、人才落戶等扶持政策

記者戴瑞芬／綜合報導

再造下一個「特斯拉」，上海市政府25日公布「新能源汽車產業發展實施計畫」，未來五年（2021-2025年）祭出降稅、人才落戶等扶持政策，到2025年上海新能源汽車年產量將超過120萬輛，新能源汽車產值突破人民幣3500億元（約545.5億美元），占全市汽車製造業產業產值35%以上。

上海市將支持生態主導型企業發展，鼓勵全球技術領先、實力雄厚的企業在滬投資建設整車製造、研發項目，重點發展動力電池等核心技術突破，布局固態電池；打造若干個銷售規模達到人民幣百億級的車電供應鏈「獨角獸」企業，在安亭、臨港新片區、金橋，打造世界級新能源汽車產業集群。

並推動長三角燃料電池汽車和智能汽車一體化發展，推進品質標準、成果互認。在動力電池等關鍵零部件研發製造，和汽車網聯化與智能化等核心技術上，形成完整供應鏈。

上海市政府提出政策配套，包括要求個人新增購置車輛中純電動汽車占比逾50%。公交汽車、出租車、機關公務車、中心城區載貨汽車、郵政用車須全面使用新能源汽車，國有事業單位公務車、環衛車輛新能源汽車占比逾80%，網約出租車須占逾50%。以達燃料電池汽車應用總量突破1萬輛。

此外，上海市將推進自動駕駛的智能汽車實現規模化生產，高度自動駕駛的智能汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。並在未來五年建成並投入使用各類加氫站超過70座，遍布所有重點應用區域。

為了加速發展新能源車，上海祭出降稅、人才落戶等優惠政策。包括五年內減按15%的稅率徵收企業所得稅。發布相關配套的燃料電池汽車產業發展扶持政策，對燃料電池汽車運行、關鍵零部件應用、加氫站建設及運營等給予補貼。以及對新能源汽車領域國內外優秀人才，按照相關規定給予直接落戶、人才獎勵等支持。

汽車 人民幣 租車

上一則

債券殖利率飆升 道股重挫559點

下一則

疫情利多衰退 零售折扣戰開打

延伸閱讀

特斯拉加州廠生產線暫停 馬斯克：供應鏈出了問題

特斯拉加州廠生產線暫停 馬斯克：供應鏈出了問題
跟馬斯克唱反調 蓋茲：一般投資人不應碰比特幣

跟馬斯克唱反調 蓋茲：一般投資人不應碰比特幣
股神老戰友看特斯拉和比特幣：不知跳蚤和蝨子哪個更糟

股神老戰友看特斯拉和比特幣：不知跳蚤和蝨子哪個更糟
特斯拉Model 3加州產線傳已暫停生產多日 下個月初復工

特斯拉Model 3加州產線傳已暫停生產多日 下個月初復工

熱門新聞

微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

2021-02-20 09:24
特斯拉股價近日連同比特幣行情急轉直下。(路透)

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

2021-02-23 09:17
因債券殖利率瞬間大幅飆升，嚇壞投資人，造成風險資產大幅拋售。(美聯社)

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

2021-02-25 16:50
美國財政部長葉倫周一參加線上會議，暢談諸多議題。（美聯社）

從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

2021-02-22 19:57
「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。(Getty Images)

女股神伍德魅力不再？Ark投資人大出走

2021-02-24 10:55
美國股市最近籠罩通膨陰影，但聯準會（Fed）表明將維持寬鬆貨幣政策，提供一大支撐力量。美聯社

分析師：不管通膨不通膨 美股可繼續買這款

2021-02-25 10:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點