我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

中國人行推數字貨幣 探索跨境結算

記者林則宏／綜合報導
2021年1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，員工通過數字人民幣「硬錢包」支付。（新華社）
2021年1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，員工通過數字人民幣「硬錢包」支付。（新華社）

中國展現推動「數字貨幣」的強烈企圖心。中國人民銀行宣布，中國人民銀行數字貨幣研究所聯合香港金融管理局、泰國中央銀行、阿拉伯聯合大公國國中央銀行，共同發起多邊央行數字貨幣橋研究項目（m-CBDC Bridge），以探索央行數字貨幣（CBDC）在跨境支付中的應用。

人行稱，該項獲國際清算銀行香港創新中心的支持。

根據人行24日發布的新聞稿，多邊央行數字貨幣橋研究項目將通過開發試驗原型，進一步研究分布式帳本技術（DLT），實現央行數字貨幣對的跨境交易全天候同步交收（PvP）結算，便利跨境貿易場景下的本外幣兌換。

新聞稿表示，多邊央行數字貨幣橋研究項目將構建有利環境，讓更多亞洲及其他地區央行共同研究提升金融基礎設施的跨境支付能力，以解決跨境支付中效率低、成本高及透明度低等難題。

人行指出，根據研究成果，各參與方將評估多邊央行數字貨幣橋在跨境資金調撥、國際貿易結算及外匯交易中應用的可行性。

此外，繼深圳、蘇州及北京之後，成都也於24日啟動數字貨幣測試。成都聯合電商京東，於24日8時起向市民發放20萬份總計4000萬元（人民幣，以下同，約619.59萬美元）的「數字人民幣紅包」，紅包金額分為178元、238元兩種，隨機發放。

據上海「界面新聞」報導，幸運抽中的成都市民，數字人民幣紅包將於3月3日零時正式生效。此次數字人民幣紅包的使用範圍同樣覆蓋線上線下購物場景。

其中線上場景由京東集團提供專場消費支持，京東App內專場商品均可使用數字人民幣消費；線下則可在成都市1.2萬多家指定商家進行消費，涵蓋熱門景點、餐飲、商超及連鎖家電、資訊賣場等。

深圳去年10月起，率先展開前後共三輪數字人民幣紅包試點，蘇州隨後於去年12月和今年2月進行過兩輪數字人民幣紅包測試，北京則是在今年2月7日開展首輪數字人民幣紅包測試。

深圳、蘇州、北京先後進行過的六輪數字人民幣紅包試點，累計共發放數字1.1億元，共有超過877萬民眾參與抽獎，逾50萬人領取並使用。

人民幣 貨幣 央行

上一則

復甦連動股帶動 道指漲424點

下一則

鴻海與Fisker合作 簽下美國電動車廠訂單

延伸閱讀

在美國課堂分享中國年俗

在美國課堂分享中國年俗
出手大方 港富豪劉鑾雄紅包加倍 華置員工每人647美元

出手大方 港富豪劉鑾雄紅包加倍 華置員工每人647美元
五大平台灑紅包 超過百億人民幣

五大平台灑紅包 超過百億人民幣
陪玩遊戲、做功課 成都「共享奶奶」 專帶別人家孩子

陪玩遊戲、做功課 成都「共享奶奶」 專帶別人家孩子

熱門新聞

微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

2021-02-20 09:24
特斯拉股價近日連同比特幣行情急轉直下。(路透)

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

2021-02-23 09:17
股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

2021-02-16 18:13
美國財政部長葉倫周一參加線上會議，暢談諸多議題。（美聯社）

從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

2021-02-22 19:57
「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。(Getty Images)

女股神伍德魅力不再？Ark投資人大出走

2021-02-24 10:55
美國想聯手台灣、日本、南韓，打造生產晶片和其他具戰略意義產品的「不含中國」（China-free）科技供應鏈。（路透）

美想聯手台、日、韓 打造「不含中國」的科技供應鏈

2021-02-23 21:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件