中國人行推數字貨幣 探索跨境結算

2021年1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，員工通過數字人民幣「硬錢包」支付。（新華社）

中國展現推動「數字貨幣 」的強烈企圖心。中國人民銀行宣布，中國人民銀行數字貨幣研究所聯合香港金融管理局、泰國中央銀行、阿拉伯聯合大公國國中央銀行，共同發起多邊央行 數字貨幣橋研究項目（m-CBDC Bridge），以探索央行數字貨幣（CBDC）在跨境支付中的應用。

人行稱，該項獲國際清算銀行香港創新中心的支持。

根據人行24日發布的新聞稿，多邊央行數字貨幣橋研究項目將通過開發試驗原型，進一步研究分布式帳本技術（DLT），實現央行數字貨幣對的跨境交易全天候同步交收（PvP）結算，便利跨境貿易場景下的本外幣兌換。

新聞稿表示，多邊央行數字貨幣橋研究項目將構建有利環境，讓更多亞洲及其他地區央行共同研究提升金融基礎設施的跨境支付能力，以解決跨境支付中效率低、成本高及透明度低等難題。

人行指出，根據研究成果，各參與方將評估多邊央行數字貨幣橋在跨境資金調撥、國際貿易結算及外匯交易中應用的可行性。

此外，繼深圳、蘇州及北京之後，成都也於24日啟動數字貨幣測試。成都聯合電商京東，於24日8時起向市民發放20萬份總計4000萬元（人民幣 ，以下同，約619.59萬美元）的「數字人民幣紅包」，紅包金額分為178元、238元兩種，隨機發放。

據上海「界面新聞」報導，幸運抽中的成都市民，數字人民幣紅包將於3月3日零時正式生效。此次數字人民幣紅包的使用範圍同樣覆蓋線上線下購物場景。

其中線上場景由京東集團提供專場消費支持，京東App內專場商品均可使用數字人民幣消費；線下則可在成都市1.2萬多家指定商家進行消費，涵蓋熱門景點、餐飲、商超及連鎖家電、資訊賣場等。

深圳去年10月起，率先展開前後共三輪數字人民幣紅包試點，蘇州隨後於去年12月和今年2月進行過兩輪數字人民幣紅包測試，北京則是在今年2月7日開展首輪數字人民幣紅包測試。

深圳、蘇州、北京先後進行過的六輪數字人民幣紅包試點，累計共發放數字1.1億元，共有超過877萬民眾參與抽獎，逾50萬人領取並使用。