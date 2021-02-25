鴻海與Fisker合作 簽下美國電動車廠訂單

鴻海集團造車計畫大突破，24日宣布與美國電動車廠Fisker簽署備忘錄，雙方共同設計生產電動車。（路透）

鴻海 集團造車計畫大突破，24日宣布，與有「特斯拉終結者」之譽的美國 上市電動車 廠Fisker簽署合作備忘錄（MOU），雙方共同設計生產電動車，預計2023年第4季量產，年產規模25萬輛以上，揮軍北美、歐洲、中國大陸、印度等地市場。

這是鴻海集團第一個明確的歐美電動車製造訂單，具指標意義。Fisker先前是與全球前三大汽車零配件代工廠加拿大麥格納（Magna）合作，鴻海此次搶下麥格納這個重量級大廠的客戶訂單，將為Fisker操刀電動車，意味鴻海集團對造車能力深具信心。

業界分析，在業界傳出眾多車廠不願為蘋果代工生產電動車之際，鴻海此刻宣布與Fisker合作，要以具備年產規模25萬輛以上實力，有向蘋果招手，「把Apple Car大單交給我就沒問題」的意味。

Fisker是美國電動車廠，以犀利價格策略及現代化設計聞名，市場譽為「特斯拉終結者」，旗下首輛電動休旅車「Fisker Ocean」今年初在美國洛杉磯亮相，業界關注這家美國電動車新創要如何超越特斯拉之際，Fisker宣布攜手鴻海，要挑戰超越特斯拉。消息傳出後，Fisker周三盤前漲逾30%。

鴻海表示，雙方將透過「Project PEAR」專案，共同開發全新級距車輛產品，年產量將超過25萬輛，鎖定北美，歐洲，中國大陸和印度等地市場。雙方合作產品是繼2022年第4季度Fisker推出Ocean SUV之後，Fisker品牌的第二款電動車。目前由鴻海與Fisker簽署MOU，未來有機會將引進MIH電動車聯盟。

據了解，Fisker第一款電動車由加拿大汽車代工廠麥格納負責，後者主要純代工，目前該車型全球預訂超過1萬2000輛；鴻海次此自麥格納手中奪下的Fisker訂單，顯示鴻海電動車製造實力獲得肯定。

鴻海董事長劉揚偉表示，期待雙方夥伴關係能創造極大潛力。鴻海進入電動車產業，也代表資通訊行業新勢力。未來電動車時代是「得三電系統得天下」。

鴻海進軍電動車有兩個主要優勢，第一，是非常優異的上下游供應鏈管理經驗、第二，是過去40多年來積累的電子工程能力及硬軟整合能力。運用資通訊產業在電子零組件及上下游供應鏈管理優勢，革新傳統車輛行業思維，幫助汽車品牌商加速創新、高效的製造流程。