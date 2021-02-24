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雲服務需求增 華為5G業績報捷

記者林宸誼／綜合報導

儘管去年經歷了來自美國多輪制裁，但華為輪值董事長胡厚崑23日透露，去年華為的經營總體保持穩健，基本達到了預期，收入和盈利都略有增長；此外華為和電信商、合作夥伴在20多個行業，已經簽署了1000多個5G to B（意指與企業合作的5G方案）項目合約。

界面新聞報導，胡厚崑在上海舉行的世界行動通訊大會（MWC）上指出，疫情加速了全社會對行動通信的需求，根據華為統計的數據，去年全球無線家庭寬頻需求量增加了20%，全球網路流量平均增加了50%。

此外，去年有更多的企業使用雲服務，在中國的線上教育、醫療、零售等行業，已有多達85%的企業開始使用雲服務，這代表各行各業的企業數位化轉型將面臨很多機會。

胡厚崑表示，面向企業數位化轉型市場，華為已在技術、產品和應用三個層面展開布局，他強調，創新和合作是華為企業業務的重要抓手。

以5G to B為例，在技術層面，華為和電信商及合作夥伴以規模化驗證了5G超級上行創新方案；產品層面，華為推出計算和通信相融合的一體化5G邊緣計算產品，把邊緣計算的部署效率提升十倍；應用層面，華為設立了無線應用場景實驗室（X Labs），與行業夥伴打造5G應用。

5G、雲與AI技術驅動下的To B業務，被認為是華為未來最具增長潛力的業務之一，今年1月，華為宣布，消費者業務CEO余承東兼任Cloud與AI（雲與人工智慧）部門總裁，被視為華為發力To B業務的信號。

澎湃新聞報導，胡厚崑預測，到2025年，全球97%的大企業會部署人工智慧，中國GDP的55%將由數位經濟來驅動，電信商60%的收入將來自行業。「面對行業數位化的巨大機會，各行各業應聚焦在如何提升能力，打造生態，利用數位技術為千行百業帶來價值。」

華為 5G 中國

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