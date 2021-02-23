挖比特幣熱再起 台積賺意外訂單

比特幣 （Bitcoin）再現飆勢，挖礦熱再起，就連台積電 也賺到意外訂單，由於比特中國急單卡位台積電五奈米力道出乎意外強勁，近期快速竄升成為台積電五奈米最大投片者，幾乎無縫接軌全數吃下第一大客戶蘋果 騰出的產能。

台積電在最近幾季法說會甚少提及虛擬貨幣市況，原因是前年比特幣價格劇烈波動，台積電也面臨比特中國拖欠貨款等窘境，台積電董事長劉德音後來也證實虛擬貨幣對台積電而言只是一項機會財。

不過，隨著比特幣價格狂飆，連特斯拉也進場買進，近日價格甚至接近六萬美元，帶動新一波挖礦熱潮。根據研究機構預估，今年一月全球共有一百萬名比特幣礦工在挖礦，且隨著價格迭創新高，挖礦誘因更強，也帶動更高效能的挖礦機需求。

根據「coindesk」調查，比特幣市值已達到一點○六二兆美元，排行全球第八名，超越特斯拉、臉書、阿里巴巴等全球知名企業。比特幣在金融領域市值甚至來到全球第一的地位，整體市值遠遠超過排名第二的ＶＩＳＡ與第三的摩根大通。

新一波挖礦熱潮，再度為台積電帶來可觀的機會財，而且這波機會財又急又猛，快速填補蘋果下修在台積電五奈米投片量騰出的產能。

台積電供應鏈透露，蘋果新一代A15處理器正準備切入台積電五奈米強化版，以因應今年下半年問世的五Ｇ手機，造成部分產能將由原本的五奈米轉換至強化版。

據了解，蘋果因轉換產能，在台積電月投量已由每月近四萬片，滑落至低於三萬片，但騰出的五奈米產能，已幾乎全被比特中國全數吃下，而且訂單來得又急又猛，近期單日投片量大增，甚至超越蘋果成為台積電五奈米最大投片者。