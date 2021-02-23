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中國嚴防房市過熱 今年調控62次

記者蔡敏姿／綜合報導

因應疫情，中國提倡「就地過年」，春節留守的員工增加，看房人數大增，今年來，北京、上海及深圳等地房市調控次數已達62次，嚴防房市過熱。

澎湃新聞報導，中原地產研究中心統計數據，1月各地發布房地產調控政策超過42次，2月上旬超過20次，今年來，各地房地產調控累計高達62次。

以北京為例，中原地產首席分析師張大偉分析，北京全市超過60個項目春節不打烊，二手房門市也大部分正常看房，因為不出京，很多購房者也利用春節假期看房，大部分售樓處接待客戶數量都和平時周末接近，這也史上第一次出現春節長假購房者激增的現象。

據不完全統計，年初三後北京全市每天都有超過100套二手房成交，相比往年的冰點，今年市場活躍度高。

張大偉稱，相比去年春節後的全民封閉，市場冰凍，2021年春節房市延續1月的熱點，各地房市成交量上漲明顯。往年要等到3月市場才能有行情，但於2月就恢復市場成交量。

今年2月上旬，各地房地產調控政策陸續發布，短短十天內，就有杭州、北京、深圳、江蘇、江西、上海連續出手調控房市，嚴防市場過熱。發布調控政策主要集中在治理房地產市場亂象，抑制房價過快上漲等。

2月3日，杭州市聯合浙江銀保監局等部門嚴打違規凍資行為，要求相關金融機構規範管理，確保凍資帳戶必須為購房家庭成員名下帳戶。6日，上海房市調控「滬十條」中有關新房抽籤的新規，首次新開的三處樓盤，全部採用計分制，優先滿足無房家庭自住購房需求。

2月8日，深圳市住房和建設局發布通知，以二手住房網簽價格為基礎，參考周邊一手住房價格，綜合形成全市住宅小區二手住房成交參考價格。

不過，相比一二線城市的活躍，新浪財經報導，今年三四線城市返鄉置業潮相對冷清。中原地產統計數據顯示，春節返鄉置業成交量銳減三成以上。從趨勢看，三四線置業市場逐漸飽和。

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