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價值13.82億美元 中信品牌台灣第一

記者戴瑞瑤／台北22日電
中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）十多年前就投身慈善公益，到偏鄉幫助台灣的弱勢家庭及兒童。（本報資料照片）
中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）十多年前就投身慈善公益，到偏鄉幫助台灣的弱勢家庭及兒童。（本報資料照片）

英國知名品牌價值研究機構Brand Finance與「銀行家雜誌」合作，公布最新「全球500大銀行品牌調查」，台灣中信銀行以品牌價值13.82億美元，7度榮登台灣銀行業第一。除業務表現亮眼外，員工認同度、社區投資等評核指標亦名列台灣銀行業領先地位，顯見中信凝聚員工認同，深耕慈善、反毒、體育、教育及藝文等5大公益受到肯定。

中信慈善基金會董事長辜仲諒十多年前投身慈善公益時就發願，希望幫助台灣的弱勢家庭及兒童，真正到偏鄉實際接觸才發現目標的層面很廣，家庭才是最重要的核心，因此調整方向，期許能徹底協助台灣解決社會問題。

辜仲諒到偏鄉，發現許多棒球隊小孩的家庭都很辛苦，教練和師長為照顧孩子，往往讓自己生活也陷入困境，於是從2014年起推動「愛接棒計畫」資助偏鄉棒球隊，且為一圓偏鄉孩童職棒夢，也促成中信銀冠名贊助兄弟職業棒球隊。

2018年以上述贊助案進行社會投資報酬評估（SROI），經綜合計算分析，每贊助投入1元（新台幣，下同，約0.03美元）於中信兄弟隊，可產生17.59元的社會價值，經英國「國際社會價值協會」（SVI）認證企業支持職棒運動首例，同時也是運動類型主題報告書中社會價值最高的案例。去年全球體育賽事因新冠疫情影響停擺，全球首場職棒賽事即是中信兄弟迎戰統一獅，讓世界看見台灣。

台灣 投資 美元

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