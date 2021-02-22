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逾億人就地過年、就地花錢 飯店業者樂翻天

記者陳言喬
今年春節，中國各地倡導就地過年，宅旅遊、酒店遊成為旅遊新業態。（取材自央視財經）
今年春節，中國各地倡導就地過年，宅旅遊、酒店遊成為旅遊新業態。（取材自央視財經）

疫情影響，不出國（出境）旅遊成了今年春節期間各地現況。在中國，經統計甚至有超過1億人「就地過年」，「就地過年」成為新體驗，也帶動當地購物、餐飲、旅遊的大爆發。

除了日前已統計出來的電影院票房7天78億人民幣（約10億美元）外，各主要城市的旅遊、餐飲、酒店住宿消費大增。「酒店度假」成為了今年的全新趨勢。上海、北京、三亞、廣州、深圳成為了春節期間酒店訂單量前五的城市。

其中，高級酒店訂單占比約60%，入住訂單平均價格高達2900元，且幾乎一房難求。相比1月入住訂單平均價格的700餘元人民幣，增幅高達400%。往年這些酒店隨著大批人潮返鄉大都推出低價房攬客，今年卻炙手可熱。

酒店周邊的遊樂設施、商業設施，讓以酒店為周邊的配套旅遊形成「宅酒店」玩法，尤其以親子類的酒店配套設施賣得最好。

此外，本地周邊遊、近郊遊以及景區或城市的餐飲均十分火爆。春節期間的景區門票與疫情爆發前的2019年的春節相比甚至增長了五成以上，形成「就地過年、就地花錢」現象。

在台灣，民眾不能出國旅遊，春節期間各大景點人滿為患，各景點聯外道路、高速公路大塞車，一些民宿業者推出的高檔國旅套餐1人要價2萬多元台幣（逾700美元），也是早早售光。

中國因倡導就地過年，人員流動性不強。今年春節假期，中國國內線機票平均支付價格僅為550元人民幣，較往年大降甚多。其中，部分航線經濟艙價格甚至低於高鐵二等座票價。

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