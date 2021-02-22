互聯網貸款 中國銀保監會再套上緊箍咒

銀保監會日前對互聯網貸款行業再上「緊箍咒」。（取材自《財經》雜誌）

時隔半年，中國 互聯網貸款 行業再上「緊箍咒」，銀保監會日前發布「通知」，對商業銀行網路貸款業務，設置了出資比率、集中度、限額管理共三條紅線，還要求地方法人銀行不得跨註冊地轄區展開網路貸款業務。

除了銀行外，這次「通知」還將信託、金融消費公司等金融機構包括其中，以防止監管套利，「通知」要求自2022年1月1日起執行，存量業務自然結清，其他規定過渡期與「辦法」一致。

澎湃新聞報導，銀保監會於20日發布「關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知」，內容在去年7月發布「商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法」基礎上，進一步細化審慎監管要求，統一監管標準。

「通知」提出三項定量指標：在出資比率方面，商業銀行與合作機構共同出資發放貸款，單筆貸款中合作方出資比率不得低於30%。

在集中度指標方面，商業銀行與單一合作方發放的本行貸款餘額不得超過一級資本淨額的25%；在限額指標方面，商業銀行與全部合作機構共同出資發放的網路貸款餘額，不得超過全部貸款餘額的50%。

上海財聯社報導，「通知」還提到，地方法人銀行展開網路貸款業務的，應服務於當地客戶，不得跨註冊地轄區展開網路貸款業務。

這相當於「卡住」了地方法人銀行透過網路進行跨區域經營貸款業務的「脖子」，而在「通知」之前，一些地方法人銀行通常依靠網路貸款的形式，變相突破了跨區域經營限制。

值得注意的是，此次「通知」還明確規定，外國銀行分行、信託公司、消費金融公司、汽車 金融公司展開網路貸款業務，參照執行本通知和「辦法」要求，銀保監會另有規定，從其規定。

至於禁止地方性銀行跨區域經營方面，金融科技專家蘇筱芮認為，將有利於從源頭上明晰地方法人的業務邊界，「控制跨區域經營後，地方性法人商業銀行需要深耕本地經濟，不去追求快速增長，而是立足於本地的『小而美』式發展道路。」