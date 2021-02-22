我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

中國吉利汽車籌組智能純電動車公司 年內成立

記者戴瑞芬／北京22日電
吉利汽車正組建全新的純電動汽車公司Lingling Technologies，年內成立。（路透資料照片）
吉利汽車正組建全新的純電動汽車公司Lingling Technologies，年內成立。（路透資料照片）

中國吉利汽車21日證實，正組建全新的純電動汽車公司Lingling Technologies，年內成立，以區隔於傳統燃油車業務。吉利控股集團董事長李書福表示，兩個藍色吉利行動計畫正在推進，「全新的純電動汽車公司，將正面參與智能純電動汽車市場的競爭。」

外界矚目的是，百度才宣布與吉利合資組建電動汽車公司，吉利也向小米等多家互聯網公司拋出橄欖枝，據不完全統計，吉利還與其他的80幾家公司有著戰略合作。因此，吉利汽車成立新電動車公司，究竟打什麼如意算盤？

李書福曾說，「今天的汽車產業與當年的手機一樣，新造車勢力就是蘋果，傳統汽車公司就是諾基亞，新勢力造車一定是未來。」各界對吉利汽車向電動車生產擴大布局並不意外。

每日經濟新聞報導，吉利汽車計畫成立的純電動汽車公司，和大部分汽車廠家有所不同，也有別於電動車和油車一起銷售的行業慣例。將呈現全然不同以往的電動汽車產品規畫、營銷和銷售的新方式。

而李書福所謂的兩個藍色吉利行動計畫，也正是一手主攻節能與新能源汽車，其中，90%是新能源混合動力汽車，10%左右是傳統節能小排量汽車；另一手則主攻純電動智能汽車，成立全新的純電動汽車公司。

可以看出，吉利的兩個藍色計畫，既保留了吉利在傳統節能與新能源汽車領域的優勢，又開拓純電動智能汽車新局面。一個主打節能汽車，以混動為主，這目前一段時間將是主流車型。一個主打純電動車型，面對未來市場競爭。

車界人士指出，吉利Lingling Technologies電動車公司成立後，還將負責營銷旗下，由吉利集團和沃爾沃汽車合資的豪車品牌領克（LYNK&CO）旗下生產的SEA電動汽車，以及吉利旗下的幾何(Geometry)電動汽車。

中國電動車「造車」潮如火如荼，除了搶先圈地的蔚來、小鵬、理想、法拉第未來等本土品牌四大天王，還有互聯網科技巨頭百度、小米等虎視眈眈，準備入局。電動車市場早已遍地烽火強迫頭，為何吉利汽車還想分一杯羹？界面新聞報導，主要是吉利汽車不甘示弱。

汽車 電動車 百度

上一則

逾億人就地過年、就地花錢 飯店業者樂翻天

下一則

互聯網貸款 中國銀保監會再套上緊箍咒

延伸閱讀

小米澄清：電動車製造業務研究 還沒正式立項

小米澄清：電動車製造業務研究 還沒正式立項
吉利將組建全新純電動汽車公司 正面參與競爭

吉利將組建全新純電動汽車公司 正面參與競爭
平價電動車崛起！2020全球電動車銷售排行榜黑馬眾多

平價電動車崛起！2020全球電動車銷售排行榜黑馬眾多
力推減碳 麻州加碼千萬 擴大電動車退款優惠

力推減碳 麻州加碼千萬 擴大電動車退款優惠

熱門新聞

股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

2021-02-16 18:13
微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

2021-02-20 09:24
圖：pixabay

屋主可享哪些稅賦優惠？

2021-02-15 11:42
離岸人民幣匯率15日盤中升值0.31%，報人民幣6.4015元兌1美元的32個月高點。路透

美元指數下挫 離岸人民幣站上32個月高點

2021-02-15 10:04
中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲。Getty Images

中國大買玉米 牛市能持續多久？

2021-02-14 10:31
餐館受新冠疫情衝擊很大。（美聯社）

餐飲業慘! 疫情重創超乎想像 恐已倒數十萬家

2021-02-15 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手