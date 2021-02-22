中國吉利汽車籌組智能純電動車公司 年內成立

吉利汽車正組建全新的純電動汽車公司Lingling Technologies，年內成立。（路透資料照片）

中國吉利汽車 21日證實，正組建全新的純電動汽車公司Lingling Technologies，年內成立，以區隔於傳統燃油車業務。吉利控股集團董事長李書福表示，兩個藍色吉利行動計畫正在推進，「全新的純電動汽車公司，將正面參與智能純電動汽車市場的競爭。」

外界矚目的是，百度 才宣布與吉利合資組建電動汽車公司，吉利也向小米等多家互聯網公司拋出橄欖枝，據不完全統計，吉利還與其他的80幾家公司有著戰略合作。因此，吉利汽車成立新電動車 公司，究竟打什麼如意算盤？

李書福曾說，「今天的汽車產業與當年的手機一樣，新造車勢力就是蘋果，傳統汽車公司就是諾基亞，新勢力造車一定是未來。」各界對吉利汽車向電動車生產擴大布局並不意外。

每日經濟新聞報導，吉利汽車計畫成立的純電動汽車公司，和大部分汽車廠家有所不同，也有別於電動車和油車一起銷售的行業慣例。將呈現全然不同以往的電動汽車產品規畫、營銷和銷售的新方式。

而李書福所謂的兩個藍色吉利行動計畫，也正是一手主攻節能與新能源汽車，其中，90%是新能源混合動力汽車，10%左右是傳統節能小排量汽車；另一手則主攻純電動智能汽車，成立全新的純電動汽車公司。

可以看出，吉利的兩個藍色計畫，既保留了吉利在傳統節能與新能源汽車領域的優勢，又開拓純電動智能汽車新局面。一個主打節能汽車，以混動為主，這目前一段時間將是主流車型。一個主打純電動車型，面對未來市場競爭。

車界人士指出，吉利Lingling Technologies電動車公司成立後，還將負責營銷旗下，由吉利集團和沃爾沃汽車合資的豪車品牌領克（LYNK&CO）旗下生產的SEA電動汽車，以及吉利旗下的幾何(Geometry)電動汽車。

中國電動車「造車」潮如火如荼，除了搶先圈地的蔚來、小鵬、理想、法拉第未來等本土品牌四大天王，還有互聯網科技巨頭百度、小米等虎視眈眈，準備入局。電動車市場早已遍地烽火強迫頭，為何吉利汽車還想分一杯羹？界面新聞報導，主要是吉利汽車不甘示弱。